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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Другі страви
Кількість переглядів
180
Час на прочитання
1 хв

Паста в сковороді за 15 хвилин: швидкий рецепт макаронів у соусі без каструлі

Приготування пасти зовсім не обов’язково вимагає великої каструлі з окропом і окремого соусу.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Час приготування
27 хвилин
Харчова цінність на 100 г
165 ккал
Коментарі
Як варити пасту в сковороді

Як варити пасту в сковороді / © unsplash.com

Сучасний кулінарний тренд one-pan pasta (паста в одній сковороді) дозволяє отримати повноцінну страву швидко, просто і без зайвого посуду.

Інгредієнти

паста
200 г
вода чи бульйон
2-3 склянки
цибуля
1 шт.
часник
2-3 зубчики
оливкова олія
2-3 ст. ложки
томатний соус
200 г
сіль, перець, спеції
за смаком
твердий сир
за бажанням

Процес приготування:

  1. Розігрійте сковороду з оливковою олією.

  2. Додайте подрібнену цибулю та часник, злегка обсмажте.

  3. Додайте суху пасту просто в сковороду.

  4. Влийте воду або бульйон так, щоб рідина майже покривала макарони.

  5. Додайте томати або соус, посоліть і поперчіть.

  6. Готуйте на середньому вогні, постійно помішуючи.

  7. Коли паста стане м’якою, а рідина частково випарується — страва готова.

  8. За бажанням додайте сир або зелень.

Використовуйте широку сковороду з високими бортиками. Постійно помішуйте, щоб паста не злипалась. Не додавайте забагато води — краще поступово доливати.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
180
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