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- Другі страви
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Паста в сковороді за 15 хвилин: швидкий рецепт макаронів у соусі без каструлі
Приготування пасти зовсім не обов’язково вимагає великої каструлі з окропом і окремого соусу.
Сучасний кулінарний тренд one-pan pasta (паста в одній сковороді) дозволяє отримати повноцінну страву швидко, просто і без зайвого посуду.
Інгредієнти
- паста
- 200 г
- вода чи бульйон
- 2-3 склянки
- цибуля
- 1 шт.
- часник
- 2-3 зубчики
- оливкова олія
- 2-3 ст. ложки
- томатний соус
- 200 г
- сіль, перець, спеції
- за смаком
- твердий сир
- за бажанням
Процес приготування:
Розігрійте сковороду з оливковою олією.
Додайте подрібнену цибулю та часник, злегка обсмажте.
Додайте суху пасту просто в сковороду.
Влийте воду або бульйон так, щоб рідина майже покривала макарони.
Додайте томати або соус, посоліть і поперчіть.
Готуйте на середньому вогні, постійно помішуючи.
Коли паста стане м’якою, а рідина частково випарується — страва готова.
За бажанням додайте сир або зелень.
Використовуйте широку сковороду з високими бортиками. Постійно помішуйте, щоб паста не злипалась. Не додавайте забагато води — краще поступово доливати.