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Печінка по-французьки: рецепт популярної гарячої страви

Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
255 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
495
Час на прочитання
1 хв
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Печінка по-французьки: рецепт популярної гарячої страви

Печінка по-французьки / Фото: Credits

Щоб отримати м'яку та соковиту печінку, її не варто довго смажити та запікати. Спочатку печінку обсмажте в паніруванні, потім запікайте в духовці під овочевою та сирною шубою. Для страви використовуйте печінку як яловичу, так і свинячу.

Інгредієнти

печінка яловича
600 г
цибуля ріпчаста
2 шт.
морква
1 шт.
борошно
2 ст. л.
сметана 20%
2 ст. л.
твердий сир
120 г
перець чорний мелений
сіль
олія
  1. Печінку очистіть від плівки. Вимийте та наріжте на шматочки товщиною близько одного сантиметра.
  2. Борошно змішайте із сіллю та меленим перцем.
  3. У яйця додайте сіль і збийте вінчиком.
  4. Кожен шматочок печінки запануйте в борошні з усіх боків, потім в яєчній суміші. Викладіть на розпечену сковороду з олією та обсмажте по одній хвилині з кожного боку. Потім викладіть у форму для запікання.
  5. Сир натріть на великій тертці.
  6. Цибулю та моркву очистіть. Цибулю наріжте дрібними кубиками, а моркву натріть на великій тертці.
  7. На сковороді з олією обсмажте цибулю до прозорості, а потім моркву, і обсмажте до готовності. Остудіть і додайте сметану, сіль, а потім перемішайте.
  8. На кожен шматочок печінки викладіть овочеву начинку, а зверху посипте сиром.
  9. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів15 хвилин.

Поради:

  • Печінку трохи підморозьте, так її можна буде просто нарізати.

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