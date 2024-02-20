Печінка по-французьки: рецепт популярної гарячої страви

Щоб отримати м'яку та соковиту печінку, її не варто довго смажити та запікати. Спочатку печінку обсмажте в паніруванні, потім запікайте в духовці під овочевою та сирною шубою. Для страви використовуйте печінку як яловичу, так і свинячу.
Інгредієнти
- печінка яловича
- 600 г
- цибуля ріпчаста
- 2 шт.
- морква
- 1 шт.
- борошно
- 2 ст. л.
- сметана 20%
- 2 ст. л.
- твердий сир
- 120 г
- перець чорний мелений
- сіль
- олія
- Печінку очистіть від плівки. Вимийте та наріжте на шматочки товщиною близько одного сантиметра.
- Борошно змішайте із сіллю та меленим перцем.
- У яйця додайте сіль і збийте вінчиком.
- Кожен шматочок печінки запануйте в борошні з усіх боків, потім в яєчній суміші. Викладіть на розпечену сковороду з олією та обсмажте по одній хвилині з кожного боку. Потім викладіть у форму для запікання.
- Сир натріть на великій тертці.
- Цибулю та моркву очистіть. Цибулю наріжте дрібними кубиками, а моркву натріть на великій тертці.
- На сковороді з олією обсмажте цибулю до прозорості, а потім моркву, і обсмажте до готовності. Остудіть і додайте сметану, сіль, а потім перемішайте.
- На кожен шматочок печінки викладіть овочеву начинку, а зверху посипте сиром.
- Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів15 хвилин.
Поради:
- Печінку трохи підморозьте, так її можна буде просто нарізати.
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