Печінка по-французьки: рецепт популярної гарячої страви

Щоб отримати м'яку та соковиту печінку, її не варто довго смажити та запікати. Спочатку печінку обсмажте в паніруванні, потім запікайте в духовці під овочевою та сирною шубою. Для страви використовуйте печінку як яловичу, так і свинячу.