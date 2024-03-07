Печінкові котлети з вівсяними пластівцями: незвичайний рецепт

Котлети із печінки стануть смачним бюджетним обідом чи вечерею. Вони також підійдуть до будь-якого гарніру чи салату зі свіжих овочів. Для приготування вам знадобляться печінка, жирний шматочок свинини, а замість борошна - вівсяні пластівці.