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Печінкові котлети з вівсяними пластівцями: незвичайний рецепт

Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
225 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
628
Час на прочитання
1 хв
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Печінкові котлети з вівсяними пластівцями: незвичайний рецепт

Печінкові котлети з вівсяними пластівцями / Фото: Credits

Котлети із печінки стануть смачним бюджетним обідом чи вечерею. Вони також підійдуть до будь-якого гарніру чи салату зі свіжих овочів. Для приготування вам знадобляться печінка, жирний шматочок свинини, а замість борошна - вівсяні пластівці.

Інгредієнти

печінка свиняча
400 г
свинина
150 г
яйце
1 шт.
цибуля ріпчаста
2 шт.
вівсяні пластівці швидкого приготування
50 г
молоко
50 мл
сода
0,5 ч. л.
перець чорний мелений
сіль
олія
  1. Вівсяні пластівці залийте молоком на 20 хвилин.
  2. Печінку промийте та обсушіть. Видаліть плівку та жовчні протоки.
  3. Цибулю очистіть і наріжте на шматочки.
  4. Печінку, свинину та цибулю перебийте блендером. З'єднайте з вівсяними пластівцями, додайте яйце, соду, перець та сіль. Перемішайте та відправте в холодильник на 15-20 хвилин.
  5. На розпечену сковороду з олією викладайте столовою ложкою печінкову масу і обсмажуйте на середньому вогні по 2-3 хвилини з двох боків до золотистої скоринки.

Поради:

  • Печінку використовуйте будь-яку.
  • Свинину можна замінити свинячим салом.

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