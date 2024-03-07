Печінкові котлети з вівсяними пластівцями: незвичайний рецепт

Котлети із печінки стануть смачним бюджетним обідом чи вечерею. Вони також підійдуть до будь-якого гарніру чи салату зі свіжих овочів. Для приготування вам знадобляться печінка, жирний шматочок свинини, а замість борошна - вівсяні пластівці.
Інгредієнти
- печінка свиняча
- 400 г
- свинина
- 150 г
- яйце
- 1 шт.
- цибуля ріпчаста
- 2 шт.
- вівсяні пластівці швидкого приготування
- 50 г
- молоко
- 50 мл
- сода
- 0,5 ч. л.
- перець чорний мелений
- сіль
- олія
- Вівсяні пластівці залийте молоком на 20 хвилин.
- Печінку промийте та обсушіть. Видаліть плівку та жовчні протоки.
- Цибулю очистіть і наріжте на шматочки.
- Печінку, свинину та цибулю перебийте блендером. З'єднайте з вівсяними пластівцями, додайте яйце, соду, перець та сіль. Перемішайте та відправте в холодильник на 15-20 хвилин.
- На розпечену сковороду з олією викладайте столовою ложкою печінкову масу і обсмажуйте на середньому вогні по 2-3 хвилини з двох боків до золотистої скоринки.
Поради:
- Печінку використовуйте будь-яку.
- Свинину можна замінити свинячим салом.
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