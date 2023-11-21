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Піца без тіста на м'ясній основі: низькокалорійна, смачна, з'їдається в першу чергу

Час приготування
55 хвилин
Харчова цінність на 100 г
133 ккал
Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
Перегляди
132
Час на прочитання
2 хв
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Піца без тіста на м'ясній основі: низькокалорійна, смачна, з'їдається в першу чергу

Піца без тіста

Як приготувати піцу без тіста та муки

Напевно, не має людини, яка б не любила італійську піцу. Та іноді від такої піци відмовляються через тісто, особливо, якщо воно  – дріжджове.  Як альтернативу, можна приготувати піцу без тіста, на м'ясній основі, і вона буде і смачною, і корисною.

Рецепт піци без тіста

Інгредієнти для приготування основи піци

  • куряче філе – 1 кг,
  • цибуля – 1 шт.,
  • яйця — 1 шт.,
  • сіль, перець на смак.

Інгредієнти для начинки

  • томатний соус – 150 г,
  • гриби – 200 г,
  • помідори – 2 шт.,
  • болгарський перець – 1 шт.,
  • твердий сир – 150 г,
  • олія – 2 ст.л,
  • сіль, перець на смак.

Спосіб приготування піци без тіста

Готуємо основу 

  • Для початку приготуємо основу для піци.
  • Куряче філе пропускаємо через м’ясорубку разом з цибулиною.
  • Додаємо до фаршу яйце, сіль, перець і ретельно перемішуємо.
  • Деко застеляємо пергаментом та змащуємо олією. Викладаємо фарш у вигляді круглого коржа, товщиною приблизно  в один см.

Випікаємо  основу для піци у духовці при температурі 180 градусів  25 хвилин.

Приготування начинки.

  • Гриби ретельно  миємо і нарізаємо пластинками, злегка обсмажимо на сковорідці на олії.
  • Болгарський перець та помідори  нарізаємо кільцями. Сир натираємо на великій терці.

Виймаємо запечену м’ясну основу з духовки та змащуємо томатним соусом. Зверху викладаємо гриби, помідори та болгарський перець. Посипаємо все нарізаною зеленню і засипаємо тертим сиром.

Ставимо піцу у духовку ще на 10 хвилин, щоб розплавиться сир.

Інгредієнти для начинки піци можна міняти.

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Дата публікації
Перегляди
132
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