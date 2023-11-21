Піца без тіста на м'ясній основі: низькокалорійна, смачна, з'їдається в першу чергу

Як приготувати піцу без тіста та муки

Напевно, не має людини, яка б не любила італійську піцу. Та іноді від такої піци відмовляються через тісто, особливо, якщо воно – дріжджове. Як альтернативу, можна приготувати піцу без тіста, на м'ясній основі, і вона буде і смачною, і корисною.

Рецепт піци без тіста

Інгредієнти для приготування основи піци

куряче філе – 1 кг,

цибуля – 1 шт.,

яйця — 1 шт.,

сіль, перець на смак.

Інгредієнти для начинки

томатний соус – 150 г,

гриби – 200 г,

помідори – 2 шт.,

болгарський перець – 1 шт.,

твердий сир – 150 г,

олія – 2 ст.л,

сіль, перець на смак.

Спосіб приготування піци без тіста

Готуємо основу

Для початку приготуємо основу для піци.

Куряче філе пропускаємо через м’ясорубку разом з цибулиною.

Додаємо до фаршу яйце, сіль, перець і ретельно перемішуємо.

Деко застеляємо пергаментом та змащуємо олією. Викладаємо фарш у вигляді круглого коржа, товщиною приблизно в один см.

Випікаємо основу для піци у духовці при температурі 180 градусів 25 хвилин.

Приготування начинки.

Гриби ретельно миємо і нарізаємо пластинками, злегка обсмажимо на сковорідці на олії.

Болгарський перець та помідори нарізаємо кільцями. Сир натираємо на великій терці.

Виймаємо запечену м’ясну основу з духовки та змащуємо томатним соусом. Зверху викладаємо гриби, помідори та болгарський перець. Посипаємо все нарізаною зеленню і засипаємо тертим сиром.

Ставимо піцу у духовку ще на 10 хвилин, щоб розплавиться сир.

Інгредієнти для начинки піци можна міняти.

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