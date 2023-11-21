Піца без тіста на м'ясній основі: низькокалорійна, смачна, з'їдається в першу чергу

Як приготувати піцу без тіста та муки
Напевно, не має людини, яка б не любила італійську піцу. Та іноді від такої піци відмовляються через тісто, особливо, якщо воно – дріжджове. Як альтернативу, можна приготувати піцу без тіста, на м'ясній основі, і вона буде і смачною, і корисною.
Рецепт піци без тіста
Інгредієнти для приготування основи піци
- куряче філе – 1 кг,
- цибуля – 1 шт.,
- яйця — 1 шт.,
- сіль, перець на смак.
Інгредієнти для начинки
- томатний соус – 150 г,
- гриби – 200 г,
- помідори – 2 шт.,
- болгарський перець – 1 шт.,
- твердий сир – 150 г,
- олія – 2 ст.л,
- сіль, перець на смак.
Спосіб приготування піци без тіста
Готуємо основу
- Для початку приготуємо основу для піци.
- Куряче філе пропускаємо через м’ясорубку разом з цибулиною.
- Додаємо до фаршу яйце, сіль, перець і ретельно перемішуємо.
- Деко застеляємо пергаментом та змащуємо олією. Викладаємо фарш у вигляді круглого коржа, товщиною приблизно в один см.
Випікаємо основу для піци у духовці при температурі 180 градусів 25 хвилин.
Приготування начинки.
- Гриби ретельно миємо і нарізаємо пластинками, злегка обсмажимо на сковорідці на олії.
- Болгарський перець та помідори нарізаємо кільцями. Сир натираємо на великій терці.
Виймаємо запечену м’ясну основу з духовки та змащуємо томатним соусом. Зверху викладаємо гриби, помідори та болгарський перець. Посипаємо все нарізаною зеленню і засипаємо тертим сиром.
Ставимо піцу у духовку ще на 10 хвилин, щоб розплавиться сир.
Інгредієнти для начинки піци можна міняти.
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