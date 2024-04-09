Пісні котлети з рису від Євгена Клопотенка: корисно і просто

Для тих, хто дотримується посту, або взагалі не вживає м'ясних продуктів пропонуємо рецепт пісних котлет від Євгена Клопотенка.

Такі рисові котлети з овочами можна їсти на обід, вечерю, з гарніром та без.

Важливо для цього рецепту використовувати лише кругло зернистий рис. Лише у такому разі котлети не будуть розвалюватися під час приготування. Справа тут у високому вмісті крохмалю та здатності завдяки цьому круглозернистого рису добре вбирати воду. Саме з кругло зернистого рису буде легко формувати котлети.

Інгредієнти для приготування пісних котлет з рису

Кругло зернистий рис - 150 г крупи або 400 г відвареного.

Морква — одна середнього розміру.

Цибулина — одна.

Сіль — пів чайної ложки.

Петрушка - 5 гілочок.

Панірувальні сухарі - 2 ст.л

Олія для смаження - 5 ст.л

Як приготувати пісні котлети з рису

Ретельно промийте рис під проточною водою, висипте в каструлю, залийте 300 мл води. Доведіть воду до кипіння, зменште вогонь і варіть під напіввідкритою кришкою 20 хв. Готовий рис викладіть в окрему миску та залиште охолоджуватися до кімнатної температури.

Почистьте цибулину та моркву. Цибулю наріжте кубиками, а моркву натріть на терці.

Помийте гілочки петрушки, висушіть паперовим рушником та мілко наріжте.

Розігрійте пательню, Влийте дві ст. л олії та обсмажте на ній нарізану цибулю 5-6 хв. Додайте до цибулі потерту моркву та смажте овочі до готовності моркви.

Обсмажені овочі та нарізану петрушку змішайте з рисом, перекладіть масу в чашу блендера та перебийте до однорідності. Додайте пів чайної ложки солі та перемішайте.

Сформуйте котлети овальної форми та кожну котлетку обваляйте у панірувальних сухарях.

Розігрійте на пательні з 3 ст. л олії та обсмажте котлети до золотавої скоринки, по 2-3 хв з кожного боку.

Готові котлети викладіть на паперовий рушник, щоб він увібрав зайву олію. Подавайте теплими з улюбленим соусом.

З такої кількості інгредієнтів вийде 6-8 котлет, залежно від розміру.

Це базовий рецепт пісних котлет з рису. Можуть бути різноманітні варіації таких котлет. Наприклад, можна додати картоплю. Для цього потріть картоплю на мілкій терці як на деруни та додайте до “рисового фаршу” разом з цибулею, морквою та зеленню.

Можна додати печериці, на 150 г сирого рису знадобиться 200 г сирих грибів. Печериці слід нарізати скибками, обсмажити на пательні та подрібнити разом з рисом у блендері.

А замість петрушки можна використати кріп, зелену цибулю, іншу зелень, або ж узагалі не додавати зелень.

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