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Подарувати нове життя: що робити з залишками різних сортів сиру

Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
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Подарувати нове життя: що робити з залишками різних сортів сиру

Що робити з залишками сиру / Фото: Pexels

Сир можна додавати до основних страв, десертів, супів. Сьогодні в світі існує понад 1800 різновидів страв з цим продуктом. Але часто ми купуємо нову упаковку, не закінчивши попередню. Що робити з залишками сиру?

Про різні варіанти розповіли у виданні The Guardian.

Блакитні сири

Як правильно зберігати:

  • Бажано загорнути у папір для запікання.
  • Зберігати рекомендовано у найбільш вологій частині холодильника (відсік для овочів).
  • Термін зберігання складає не більше 3-4 тижнів.

Що можна приготувати з блакитного сиру:

  1. Блакитний сир чудово поєднується з цвітною капустою. Тому можете сміливо посипати ним страви з цього овочу.
  2. Можна приготувати салат з грушею, блакитного сиру і салатного листя.
  3. Чудовим додатком до келиха вина з подругою може стати шматочок блакитного сиру і груша.

Камамбер і брі

Як правильно зберігати:

  • У пластикових контейнерах зберігати м'які сири заборонено, тому що вони не зможуть "дихати".
  • Загорніть їх у папір для запікання чи пергамент.
  • Зберігати так можна 3-4 дні, не більше.

Як можна використовувати:

  1. Розріжте на шматочки інжир, викладіть зверху сир, помістіть на 1-2 хвилини на гриль.
  2. Приготуйте салат з салатного листя, камамберу (брі) та горіхів.
  3. З обрізаної шкірки цих сирів можна приготувати смачний соус для макаронів.
  4. Посмажте сендвіч з брі та додайте джему.
  5. Можна цим сиром доповнити омлет на сніданок.

Чеддер

Чеддер / © Pexels
Чеддер / Фото: Pexels

Як правильно зберігати:

  • Помістіть чеддер у щільний контейнер з кришкою, поставте на верхню поличку холодильника.
  • Зберігати так можна до 3 тижнів.

Як використовувати залишки чеддеру:

  1. Засохлий чеддер можна сміливо додавати до вершкового супу для аромату.
  2. Пастуший пиріг можна прикрасити картопляним пюре та подрібненим чеддером.
  3. Смачні тости з сиром і джемом стануть чудовим сніданком.

Домашній сир

Як зберігати:

  • Зберігати рекомендовано у герметичному контейнері.
  • Термін зберігання не довше 1 тижня.
  • Можна покласти пачку домашнього сиру (невідкриту) в морозильну камеру і зберігати до 3 місяців.

Що можна приготувати:

  1. Смачний соус з домашнього сиру, огірків без насіння, зелені, авокадо і соком лимона.
  2. Піца чи лазанья з додаванням домашнього сиру буде дуже смачною.
  3. Він може бути чудовим соусом для запеченої картоплі.
  4. Намажте домашнім сиром житні хлібці і посипте дрібно нарізаними маринованими огірками.

Вершковий сир

Як правильно зберігати:

  • В закритій упаковці вершковий сир зберігається 1-2 дні, потім свіжість продукту можна визначити за запахом. Якщо покласти у контейнер з кришкою, термін зберігання можна подовжити до 1 тижня.

Як використовувати:

  1. Додайте вершковий сир у фрикадельки зі свинини по-шведські.
  2. Можна наповнити продуктом солодкий перець, помістити його на гриль і готувати до рум'яної скоринки.
  3. Перед збиванням яєць на омлет, додайте 2-3 ложки вершкового сиру.

Фета

Як зберігається:

  • Фета містить багато солі, тому вона може зберігатися досить довго. Щоб зробити термін придатності ще довшим, можна взяти 1 чайну ложку солі, додати у 250 мл води, перелити в контейнер, а потім туди викласти фету.
  • Якщо змінювати цей розсіл раз на 3-4 дні, можна зберігати до 2 тижнів.

Що можна приготувати:

  1. Розімніть виделкою фету, додайте дрібно нарізані оливки і трішки оливкової олії — це смачна намазка на хліб. Для краси можна додати помідор чи солодкий перець.
  2. В смажену картоплю додайте фету за декілька хвилин до готовності, приправте меленим перцем.
  3. Посмажте кабачок, додайте до нього покришену фету, петрушку, м'яту, вичавіть лимонного соку.
  4. Фета підходить до більшості салатів.

Моцарелла

Моцарелла / © Pexels
Моцарелла / Фото: Pexels

Як зберігати:

  • В герметичному контейнері можна зберігати до 1 тижня.
  • Якщо залишити моцареллу в розсолі, вона залишиться свіжою до 4 днів.

Як правильно використовувати:

  1. Натріть на часниковий хліб.
  2. Потушіть кабачки і баклажани, до них можна додати дрібно нарізану моцареллу.
  3. Моцарелла може стати чудовою начинкою для кесадильї, якщо приправити її сушеним орегано і паприкою.

Пармезан

Як зберігається:

  • Загорніть у харчову плівку з бджолиного воску чи пергаментний папір, покладіть у закритий контейнер, а потім в холодильник.
  • Зберігати можна 1-2 місяці.
  • Якщо сир підсох, замініть плівку на вологу муслинову тканину і залишіть на ніч.

Що можна приготувати:

  1. Пармезан, який затвердів, можна додавати у різні страви для розкриття смаку. Наприклад, в томатний суп чи рагу.
  2. Додайте натертий пармезан до панірувальних сухарів.
  3. Наріжте тонкими скибочками для салату.
  4. Натріть часником скибочку хліба, додайте пармезан, трішки оливкової олії і підсмажте. Це буде смачне доповнення до супу.

Ріккота

Правила зберігання:

  • Покласти у герметичний контейнер і залишити в холодильнику. Термін зберігання 2-4 дні.

Що робити з ріккоти:

  1. Цей сир чудово підходить для приготування десертів.
  2. Ріккоту можна додавати до фаршу, щоб котлети вийшли соковитими.
  3. Можете приготувати салат: спаржа на пару, ріккота, сіль, перець та оливкова олія.
  4. Якщо розбавити сир з водою і додати цукру, вийде смачний крем для фруктового салату чи млинців.

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Дата публікації
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