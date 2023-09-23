Подарувати нове життя: що робити з залишками різних сортів сиру

Сир можна додавати до основних страв, десертів, супів. Сьогодні в світі існує понад 1800 різновидів страв з цим продуктом. Але часто ми купуємо нову упаковку, не закінчивши попередню. Що робити з залишками сиру?
Про різні варіанти розповіли у виданні The Guardian.
Блакитні сири
Як правильно зберігати:
- Бажано загорнути у папір для запікання.
- Зберігати рекомендовано у найбільш вологій частині холодильника (відсік для овочів).
- Термін зберігання складає не більше 3-4 тижнів.
Що можна приготувати з блакитного сиру:
- Блакитний сир чудово поєднується з цвітною капустою. Тому можете сміливо посипати ним страви з цього овочу.
- Можна приготувати салат з грушею, блакитного сиру і салатного листя.
- Чудовим додатком до келиха вина з подругою може стати шматочок блакитного сиру і груша.
Камамбер і брі
Як правильно зберігати:
- У пластикових контейнерах зберігати м'які сири заборонено, тому що вони не зможуть "дихати".
- Загорніть їх у папір для запікання чи пергамент.
- Зберігати так можна 3-4 дні, не більше.
Як можна використовувати:
- Розріжте на шматочки інжир, викладіть зверху сир, помістіть на 1-2 хвилини на гриль.
- Приготуйте салат з салатного листя, камамберу (брі) та горіхів.
- З обрізаної шкірки цих сирів можна приготувати смачний соус для макаронів.
- Посмажте сендвіч з брі та додайте джему.
- Можна цим сиром доповнити омлет на сніданок.
Чеддер
Як правильно зберігати:
- Помістіть чеддер у щільний контейнер з кришкою, поставте на верхню поличку холодильника.
- Зберігати так можна до 3 тижнів.
Як використовувати залишки чеддеру:
- Засохлий чеддер можна сміливо додавати до вершкового супу для аромату.
- Пастуший пиріг можна прикрасити картопляним пюре та подрібненим чеддером.
- Смачні тости з сиром і джемом стануть чудовим сніданком.
Домашній сир
Як зберігати:
- Зберігати рекомендовано у герметичному контейнері.
- Термін зберігання не довше 1 тижня.
- Можна покласти пачку домашнього сиру (невідкриту) в морозильну камеру і зберігати до 3 місяців.
Що можна приготувати:
- Смачний соус з домашнього сиру, огірків без насіння, зелені, авокадо і соком лимона.
- Піца чи лазанья з додаванням домашнього сиру буде дуже смачною.
- Він може бути чудовим соусом для запеченої картоплі.
- Намажте домашнім сиром житні хлібці і посипте дрібно нарізаними маринованими огірками.
Вершковий сир
Як правильно зберігати:
- В закритій упаковці вершковий сир зберігається 1-2 дні, потім свіжість продукту можна визначити за запахом. Якщо покласти у контейнер з кришкою, термін зберігання можна подовжити до 1 тижня.
Як використовувати:
- Додайте вершковий сир у фрикадельки зі свинини по-шведські.
- Можна наповнити продуктом солодкий перець, помістити його на гриль і готувати до рум'яної скоринки.
- Перед збиванням яєць на омлет, додайте 2-3 ложки вершкового сиру.
Фета
Як зберігається:
- Фета містить багато солі, тому вона може зберігатися досить довго. Щоб зробити термін придатності ще довшим, можна взяти 1 чайну ложку солі, додати у 250 мл води, перелити в контейнер, а потім туди викласти фету.
- Якщо змінювати цей розсіл раз на 3-4 дні, можна зберігати до 2 тижнів.
Що можна приготувати:
- Розімніть виделкою фету, додайте дрібно нарізані оливки і трішки оливкової олії — це смачна намазка на хліб. Для краси можна додати помідор чи солодкий перець.
- В смажену картоплю додайте фету за декілька хвилин до готовності, приправте меленим перцем.
- Посмажте кабачок, додайте до нього покришену фету, петрушку, м'яту, вичавіть лимонного соку.
- Фета підходить до більшості салатів.
Моцарелла
Як зберігати:
- В герметичному контейнері можна зберігати до 1 тижня.
- Якщо залишити моцареллу в розсолі, вона залишиться свіжою до 4 днів.
Як правильно використовувати:
- Натріть на часниковий хліб.
- Потушіть кабачки і баклажани, до них можна додати дрібно нарізану моцареллу.
- Моцарелла може стати чудовою начинкою для кесадильї, якщо приправити її сушеним орегано і паприкою.
Пармезан
Як зберігається:
- Загорніть у харчову плівку з бджолиного воску чи пергаментний папір, покладіть у закритий контейнер, а потім в холодильник.
- Зберігати можна 1-2 місяці.
- Якщо сир підсох, замініть плівку на вологу муслинову тканину і залишіть на ніч.
Що можна приготувати:
- Пармезан, який затвердів, можна додавати у різні страви для розкриття смаку. Наприклад, в томатний суп чи рагу.
- Додайте натертий пармезан до панірувальних сухарів.
- Наріжте тонкими скибочками для салату.
- Натріть часником скибочку хліба, додайте пармезан, трішки оливкової олії і підсмажте. Це буде смачне доповнення до супу.
Ріккота
Правила зберігання:
- Покласти у герметичний контейнер і залишити в холодильнику. Термін зберігання 2-4 дні.
Що робити з ріккоти:
- Цей сир чудово підходить для приготування десертів.
- Ріккоту можна додавати до фаршу, щоб котлети вийшли соковитими.
- Можете приготувати салат: спаржа на пару, ріккота, сіль, перець та оливкова олія.
- Якщо розбавити сир з водою і додати цукру, вийде смачний крем для фруктового салату чи млинців.
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