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Пряна шинка в апельсиново-медовій глазурі: дуже простий рецепт для святкового меню

Час приготування
4 год. 20 хв.
Харчова цінність на 100 г
245 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
215
Час на прочитання
1 хв
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Пряна шинка в апельсиново-медовій глазурі: дуже простий рецепт для святкового меню

Пряна шинка в апельсиново-медовій глазурі / Фото: Credits

Після того, як ви спробуєте цю ніжну гостру шинку в апельсиново-медовій глазурі, вона стане вашою улюбленою стравою на святах і вечірках.

Інгредієнти

часник
4 зубки
мед
0,5 скл.
коричневий цукор
0,25 скл.
гірчиця зернами
0,5 скл.
цедра апельсина
1 шт.
пластівці червоного перцю
1 ч. л.
чорний перець
1 ч. л.
шинка без кісток
4 кг
гвоздика
  1. Розігрійте духовку до 190 градусів.
  2. В середній мисці змішайте часник із медом, коричневим цукром, гірчицею, апельсиновою цедрою, пластівцями червоного перцю і чорним перцем.
  3. Шинку зверху неглибоко надріжте у формі ромбів гострим ножем. Встроміть у неї гвоздику.
  4. Викладіть шинку на підготовлене деко і полийте глазур'ю. Запікайте, поливаючи шинку першу годину глазур'ю кожні 15 хвилин. Далі поливати можна за потреби. Запікати шинку потрібно до повної готовності, приблизно годину на кожен кілограм м'яса.
  5. Подавайте шинку нарізаною скибочками теплою або холодною.

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Дата публікації
Перегляди
215
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