Дата публікації
Категорія
Другі страви
Кількість переглядів
127
Час на прочитання
1 хв
1 хв

Пишні й рум’яні котлетки з цвітної капусти: тримають форму і зникають зі столу миттєво

Цвітна капуста — надзвичайно корисний овоч, але її характерний смак часто може сподобатися далеко не всім членам родини.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Час приготування
1 година
Харчова цінність на 100 г
75 ккал
75 ккал
Котлети з цвітної капусти: рецепт

Котлети з цвітної капусти: рецепт / © Pixabay

Та варто лише перетворити її на ніжні котлетки — і страва зникне зі столу швидше, ніж ви встигнете додати гарнір.

Інгредієнти

цвітна капуста
2 кг
манка
3 ст. ложки
панірувальні сухарі
1 ст. ложка
крохмал
дрібка
зелень
за смаком
сіль, перець
за смаком
олія
для смаження

Процес приготування:

  1. Розділіть цвітну капусту на окремі суцвіття, відваріть 3–4 хвилини до напівготовності та дайте повністю охолонути.

  2. Подрібніть капусту виделкою, всипте манку, панірувальні сухарі, дрібно нарізану зелень, приправте сіллю й перцем, додайте дрібку крохмалю.

  3. Ретельно вимісіть масу та поставте її в холодильник на 15–20 хвилин, щоб вона стала більш густою.

  4. Сформуйте котлетки, обкачайте їх у сухарях і посмажте з обох боків до апетитної золотавої скориночки.

Смачного!

Дата публікації
Кількість переглядів
127
