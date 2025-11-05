- Дата публікації
Пишні й рум’яні котлетки з цвітної капусти: тримають форму і зникають зі столу миттєво
Цвітна капуста — надзвичайно корисний овоч, але її характерний смак часто може сподобатися далеко не всім членам родини.
Та варто лише перетворити її на ніжні котлетки — і страва зникне зі столу швидше, ніж ви встигнете додати гарнір.
Інгредієнти
- цвітна капуста
- 2 кг
- манка
- 3 ст. ложки
- панірувальні сухарі
- 1 ст. ложка
- крохмал
- дрібка
- зелень
- за смаком
- сіль, перець
- за смаком
- олія
- для смаження
Процес приготування:
Розділіть цвітну капусту на окремі суцвіття, відваріть 3–4 хвилини до напівготовності та дайте повністю охолонути.
Подрібніть капусту виделкою, всипте манку, панірувальні сухарі, дрібно нарізану зелень, приправте сіллю й перцем, додайте дрібку крохмалю.
Ретельно вимісіть масу та поставте її в холодильник на 15–20 хвилин, щоб вона стала більш густою.
Сформуйте котлетки, обкачайте їх у сухарях і посмажте з обох боків до апетитної золотавої скориночки.
Смачного!