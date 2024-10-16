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Рецепт котлет з журналу 90-х років: всі про нього забули, а дарма — це смачно і бюджетно

Час приготування
24 хвилини
Харчова цінність на 100 г
194 ккал
Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
520
Час на прочитання
1 хв
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Рецепт котлет з журналу 90-х років: всі про нього забули, а дарма — це смачно і бюджетно

Курячі котлети з вівсянкою / Фото: Фото з відкритих джерел

Ваша родина неодмінно подякує вам за цей чудовий і дуже смачний рецепт.

Котлети виходять соковитими і готуються надзвичайно легко. 

Інгредієнти

курячий фарш
700 г
яйце
1 шт.
цибуля
1 шт.
морква
1 шт.
вівсяні пластівці
2 ст. ложки
панірувальні сухарі
5 ст. ложок
сіль, перець, спеції
за смаком

Процес приготування:

  1. Курячий фарш змішайте з яйцем, додайте до суміші натерті на терці цибулю та моркву, ще раз перемішайте. Додайте вівсянку.
  2. Посоліть, поперчіть та додайте спеції за смаком.
  3. Сформуйте невеликі котлетки. Обваляйте кожну в панірувальних сухарях.
  4. Обсмажте їх на середньому вогні з обох сторін до золотистого кольору.

Смачного!

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