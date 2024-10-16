Рецепт котлет з журналу 90-х років: всі про нього забули, а дарма — це смачно і бюджетно

Ваша родина неодмінно подякує вам за цей чудовий і дуже смачний рецепт.
Котлети виходять соковитими і готуються надзвичайно легко.
Інгредієнти
- курячий фарш
- 700 г
- яйце
- 1 шт.
- цибуля
- 1 шт.
- морква
- 1 шт.
- вівсяні пластівці
- 2 ст. ложки
- панірувальні сухарі
- 5 ст. ложок
- сіль, перець, спеції
- за смаком
Процес приготування:
- Курячий фарш змішайте з яйцем, додайте до суміші натерті на терці цибулю та моркву, ще раз перемішайте. Додайте вівсянку.
- Посоліть, поперчіть та додайте спеції за смаком.
- Сформуйте невеликі котлетки. Обваляйте кожну в панірувальних сухарях.
- Обсмажте їх на середньому вогні з обох сторін до золотистого кольору.
Смачного!