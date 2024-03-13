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Рецепт лінивої піци на лаваші з сиром та ковбасою

Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
312 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
1128
Час на прочитання
1 хв
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Рецепт лінивої піци на лаваші з сиром та ковбасою

Лінива піца на лаваші з сиром та ковбасою / Фото: Credits

Така піца практично не поступається за смаком традиційній, а часу на її приготування йде мало. Улюблену страву можна приготувати без дріжджів та замішування тіста, для цього просто купіть у будь-якому супермаркеті лаваш.

Інгредієнти

лаваш
2 шт.
печериці
2 шт.
сир твердий
200 г
ковбаса
100 г
кетчуп
2 ст. л.
помідор свіжий
1 шт.
цибуля
1 шт.
перець чорний мелений
  1. Цибулю очистіть і наріжте півкільцями. Ковбасу наріжте соломкою, а помідори - тонкими кружальцями. Печериці -  слайсами.
  2. Викладіть лист лаваша на деко.
  3. Твердий сир натріть на великій тертці та розділіть на дві частини.
  4. Одну частину сиру викладіть на лаваш. Зверху накрийте другим лавашем. Змастіть кетчупом, посипте цибулею. Викладіть ковбасу, печериці, помідори. Посипте перцем і сиром, що залишився.
  5. Випікайте в наперед розігрітій духовці до 200 градусів 12-15 хвилин.

Поради:

  • Для начинки можна використовувати будь-які продукти.

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