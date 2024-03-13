Рецепт лінивої піци на лаваші з сиром та ковбасою

Така піца практично не поступається за смаком традиційній, а часу на її приготування йде мало. Улюблену страву можна приготувати без дріжджів та замішування тіста, для цього просто купіть у будь-якому супермаркеті лаваш.
Інгредієнти
- лаваш
- 2 шт.
- печериці
- 2 шт.
- сир твердий
- 200 г
- ковбаса
- 100 г
- кетчуп
- 2 ст. л.
- помідор свіжий
- 1 шт.
- цибуля
- 1 шт.
- перець чорний мелений
- Цибулю очистіть і наріжте півкільцями. Ковбасу наріжте соломкою, а помідори - тонкими кружальцями. Печериці - слайсами.
- Викладіть лист лаваша на деко.
- Твердий сир натріть на великій тертці та розділіть на дві частини.
- Одну частину сиру викладіть на лаваш. Зверху накрийте другим лавашем. Змастіть кетчупом, посипте цибулею. Викладіть ковбасу, печериці, помідори. Посипте перцем і сиром, що залишився.
- Випікайте в наперед розігрітій духовці до 200 градусів 12-15 хвилин.
Поради:
- Для начинки можна використовувати будь-які продукти.
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