Рецепт вишуканої страви: ніжне філе стегна з грибною начинкою та сиром фета

У кожній страві є родзинка, яка робить її особливою. Це може бути вершкова ніжність сиру, аромат смажених горіхів чи неповторна соковитість курячого філе стегна.

А якщо поєднати усі ці елементи, вийде суперстрава! Курячі рулетики із сиром фета, грибами та лісовими горіхами — саме те, що додасть вишуканості будь-якому обіду та вечері.

За основу для такого рецепту важливо обрати правильне м’ясо:

“Моя порада: зверніть вашу увагу на філе стегна від бренду “Супер Філео”. Це червоне м’ясо, яке має унікальну соковитість (на відміну від курячої грудки), ніжність і допрацьоване для вашої зручності на кухні: з курячого стегна вже прибрали кістку і шкірку, щоб виготовити супер філе стегна. Скуштуйте раз, і ви точно закохаєтесь у цей продукт”, – ділиться досвідом директор кулінарного напряму МХП, шеф-кухар Алік Мкртчян.

Інгредієнти:

600 г філе стегна «Супер Філео»

150 г сиру фета

200 г грибів (шампіньйони або білі гриби)

50 г лісових горіхів (фундук або волоські горіхи)

2 зубчики часнику

1 ст. л. оливкової олії

1 ч. л. сушеного орегано

Сіль і перець за смаком

Свіжа зелень для подачі

Спосіб приготування

Приготування начинки:

Подрібніть гриби на невеликі шматочки. Розігрійте сковороду з оливковою олією і обсмажте гриби на середньому вогні до золотистого кольору. Це займає приблизно 5-7 хвилин.

Додайте подрібнений часник до грибів і тушкуйте ще 2-3 хвилини, щоб часник віддав свій аромат.

Подрібніть лісові горіхи (можна попередньо підсмажити їх на сухій сковороді для посилення смаку). Додайте їх до грибів і тушкуйте разом ще 1 хвилину, щоб аромати з'єдналися.

Дайте грибам і горіхам трохи охолонути, а потім змішайте їх із розкришеним сиром фета. Додайте сушений орегано, сіль і перець за смаком. Начинка готова.

Підготовка курячого філе стегна:

Відбивання курки: Візьміть філе стегна “Супер Філео” та відбийте його за допомогою кухонного молотка, щоб зробити м’ясо тоншим і рівномірним. Це допоможе легше загортати рулетики.

Візьміть філе стегна “Супер Філео” та відбийте його за допомогою кухонного молотка, щоб зробити м’ясо тоншим і рівномірним. Це допоможе легше загортати рулетики. Начинка: На кожен шматочок курки викладіть приблизно 1-2 столові ложки приготованої начинки. Розподіліть її рівномірно по філе стегна.

На кожен шматочок курки викладіть приблизно 1-2 столові ложки приготованої начинки. Розподіліть її рівномірно по філе стегна. Згортання рулетиків: Обережно згорніть кожен шматочок у рулетик. Щоб рулетики тримали форму, зафіксуйте їх за допомогою зубочисток або кулінарної нитки.

Обсмажування рулетиків:

Розігрійте сковороду з невеликою кількістю оливкової олії та обсмажте рулетики з усіх боків до золотистого кольору. Це займає близько 4-5 хвилин на кожен бік.

Запікання:

Після обсмажування перекладіть рулетики у форму для запікання. Розігрійте духовку до 180°C і нагрівайте протягом 20-25 хвилин.

Подача:

Подавайте рулетики гарячими, посипавши їх свіжою зеленню. До страви добре підходить легкий овочевий салат або картопляне пюре.

Смачного!