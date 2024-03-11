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Рецепт сирників без борошна: не розлазяться, ніжні та мʼякі

Час приготування
30 хвилин
Харчова цінність на 100 г
215 ккал
Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
Перегляди
86
Час на прочитання
1 хв
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Рецепт сирників без борошна: не розлазяться, ніжні та мʼякі

Рецепт сирників без борошна

Як приготувати ніжні сирники з манкою

Щоб приготувати смачні, ніжні сирники без борошна, скористайтеся звичайною манкою.

Інгредієнти для приготування сирників:

  • домашній сир  - 600 г,
  • яйце  - 1 шт.,
  • цукор  - 4 ст. л,
  • ванільний цукор -  1 чайна ложка,
  • манна крупа  - 8 ст. л, якщо сир дуже вологий, можна збільшити,
  • олія для смаження.

Приготування сирників:

  • До сиру додайте  яйце, ванільний і звичайний цукор, перемішайте.
  • Додайте манку. Ретельно перемішайте до однорідності виделкою чи ложкою або використайте товкачик для картоплі. Якщо тісто буде занадто рідким, додайте ще трохи манки.
  • Дайте тісту постояти 15 хвилин, щоб манка трохи розбухла.
  • Притрусіть дошку чи стіл манкою. Сформуйте з тіста кульки та трохи приплюсніть кожну, запаніруйте їх у манці.
  • Розігрійте сковорідку пательню з невеликою кількістю соняшникової олії, викладіть сирники та смажте по кілька хвилин з кожного боку до утворення золотавої скоринки.
  • Готові сирники викладіть на паперові рушники, щоб позбутися зайвого жиру.

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