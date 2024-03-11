Рецепт сирників без борошна: не розлазяться, ніжні та мʼякі

Як приготувати ніжні сирники з манкою
Щоб приготувати смачні, ніжні сирники без борошна, скористайтеся звичайною манкою.
Інгредієнти для приготування сирників:
- домашній сир - 600 г,
- яйце - 1 шт.,
- цукор - 4 ст. л,
- ванільний цукор - 1 чайна ложка,
- манна крупа - 8 ст. л, якщо сир дуже вологий, можна збільшити,
- олія для смаження.
Приготування сирників:
- До сиру додайте яйце, ванільний і звичайний цукор, перемішайте.
- Додайте манку. Ретельно перемішайте до однорідності виделкою чи ложкою або використайте товкачик для картоплі. Якщо тісто буде занадто рідким, додайте ще трохи манки.
- Дайте тісту постояти 15 хвилин, щоб манка трохи розбухла.
- Притрусіть дошку чи стіл манкою. Сформуйте з тіста кульки та трохи приплюсніть кожну, запаніруйте їх у манці.
- Розігрійте сковорідку пательню з невеликою кількістю соняшникової олії, викладіть сирники та смажте по кілька хвилин з кожного боку до утворення золотавої скоринки.
- Готові сирники викладіть на паперові рушники, щоб позбутися зайвого жиру.
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