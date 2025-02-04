Рецепт вареників до Масниці: гречані з сиром та вишнями у меді

Вареники з сиром – це класична страва, проте досить проста. Додайте нові нотки смаку: доповніть начинку вишнею, використайте гречане борошно для тіста, а готову страву полийте ароматним медом.
За словами Євгена Клопотенка, таку страву полюбляв Тарас Шевченко, тож обов'язково спробуйте приготувати її на Масницю.
Інгредієнти
- пшеничне борошно
- 200 г
- гречане борошно
- 200 г
- молоко 2,5%
- 300 мл
- яйця
- 1 шт.
- яєчний жовток
- 1 шт.
- олія рафінована соняшникова
- 1 ст. ложка
- сіль
- 1 щіпка
- цукор
- 1 ч. ложка
- мед
- 1 ст. ложка
- вершкове масло 82%
- 100 г
- кисломолочний сир
- 300 г
- вишня
- 200 г
- цукор (в начинку)
- 100 г
- кукурудзяний крохмаль
- 1 ст. ложка
Процес приготування:
- Якщо використовуєте заморожені вишні, спочатку розморозьте їх. Викладіть у сотейник і поставте його над мискою, щоб зайва рідина стекла. У великій ємності змішайте по 200 г пшеничного та гречаного борошна.
- Додайте 1 ч. л. цукру та дрібку солі. Влийте 300 мл молока, додайте 2 ст. л. соняшникової олії, розбийте яйце й окремо додайте ще один жовток. Замісіть м’яке тісто, яке не липне до рук. Сформуйте з нього кульку, загорніть у харчову плівку й відправте в холодильник на 30-40 хвилин.
- Подрібніть 200 г вишень без кісточок, змішайте їх із 300 г кисломолочного сиру, 100 г цукру та 1 ст. л. кукурудзяного крохмалю.
- Дістаньте тісто з холодильника, відріжте шматочок, присипте стільницю борошном і розкачайте тонкий пласт. Виріжте кружальця за допомогою тонкої склянки. Викладіть по 1 ч. л. начинки на кожне, щільно заліпіть краї. Викладіть готові вареники на дошку або велику тарілку, притрушену борошном, щоб не злиплися.
- Закип’ятіть воду в каструлі, додайте сіль, зменшіть вогонь і закиньте вареники. Перемішуйте, щоб не прилипли. Коли вони спливуть, варіть ще 2-3 хвилини, потім відкиньте на друшляк.
- Для соусу розтопіть 100 г вершкового масла, перелийте в миску, додайте 1 ст. л. гречаного меду, добре перемішайте та полийте вареники. За бажанням подавайте зі сметаною.
Їсти теплими! Смачного!
Читайте також: