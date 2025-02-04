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Рецепт вареників до Масниці: гречані з сиром та вишнями у меді

Час приготування
1 год. 40 хв.
Харчова цінність на 100 г
585 ккал
Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
232
Час на прочитання
2 хв
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Рецепт вареників до Масниці: гречані з сиром та вишнями у меді

Гречані вареники з сиром і вишнями в меді / Фото: pixabay.com

Вареники з сиром – це класична страва, проте досить проста. Додайте нові нотки смаку: доповніть начинку вишнею, використайте гречане борошно для тіста, а готову страву полийте ароматним медом.

За словами Євгена Клопотенка, таку страву полюбляв Тарас Шевченко, тож обов'язково спробуйте приготувати її на Масницю.

Інгредієнти

пшеничне борошно
200 г
гречане борошно
200 г
молоко 2,5%
300 мл
яйця
1 шт.
яєчний жовток
1 шт.
олія рафінована соняшникова
1 ст. ложка
сіль
1 щіпка
цукор
1 ч. ложка
мед
1 ст. ложка
вершкове масло 82%
100 г
кисломолочний сир
300 г
вишня
200 г
цукор (в начинку)
100 г
кукурудзяний крохмаль
1 ст. ложка

Процес приготування:

  1. Якщо використовуєте заморожені вишні, спочатку розморозьте їх. Викладіть у сотейник і поставте його над мискою, щоб зайва рідина стекла. У великій ємності змішайте по 200 г пшеничного та гречаного борошна.
  2. Додайте 1 ч. л. цукру та дрібку солі. Влийте 300 мл молока, додайте 2 ст. л. соняшникової олії, розбийте яйце й окремо додайте ще один жовток. Замісіть м’яке тісто, яке не липне до рук. Сформуйте з нього кульку, загорніть у харчову плівку й відправте в холодильник на 30-40 хвилин.
  3. Подрібніть 200 г вишень без кісточок, змішайте їх із 300 г кисломолочного сиру, 100 г цукру та 1 ст. л. кукурудзяного крохмалю.
  4. Дістаньте тісто з холодильника, відріжте шматочок, присипте стільницю борошном і розкачайте тонкий пласт. Виріжте кружальця за допомогою тонкої склянки. Викладіть по 1 ч. л. начинки на кожне, щільно заліпіть краї. Викладіть готові вареники на дошку або велику тарілку, притрушену борошном, щоб не злиплися.
  5. Закип’ятіть воду в каструлі, додайте сіль, зменшіть вогонь і закиньте вареники. Перемішуйте, щоб не прилипли. Коли вони спливуть, варіть ще 2-3 хвилини, потім відкиньте на друшляк.
  6. Для соусу розтопіть 100 г вершкового масла, перелийте в миску, додайте 1 ст. л. гречаного меду, добре перемішайте та полийте вареники. За бажанням подавайте зі сметаною.

Їсти теплими! Смачного!

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