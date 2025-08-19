Рецепт кабачків, які ви точно ніколи не їли: з капустою та кукурудзою

Кабачкові оладки

Реклама

Кабачок — цей скромний овоч є справжнім скарбом, він майже не має калорій, багатий на вітаміни (зокрема вітамін С і В6), клітковину та калій. Завдяки своєму нейтральному смаку кабачок є ідеальною основою для безлічі страв — від супів і рагу до випічки. Одним із найпопулярніших способів його приготування, безумовно, є оладки. Проте, якщо ви думаєте, що вже спробували всі варіації цієї страви, дозвольте вас здивувати. Цей рецепт виходить за рамки звичного, поєднуючи ніжність кабачка з несподіваною хрусткістю та кольором. Завдяки оригінальному поєднанню інгредієнтів ці оладки перетворюються зі звичайної страви на справжній кулінарний шедевр, як до сніданку, так і до будь-якого прийому їжі.

Інгредієнти для приготування кабачків

Секрет неповторного смаку цих оладок криється в гармонії інгредієнтів. Кожен з них додає свою унікальну ноту, створюючи ідеальний баланс.

Для приготування вам знадобляться:

Реклама

Кабачки молоді — 2 шт. Їхня ніжність ідеально підходить для основи.

Капуста молода фіолетова — 1/3 головки. Вона додасть приємної хрусткості та яскравого кольору.

Зелень — пучок. Кріп та петрушка наповнять страву літнім ароматом.

Цибулина червона — 1 велика. Її солодкуватий присмак і пікантність чудово доповнять ніжні овочі.

Кукурудза — 2 качани. Солодкі золотисті зернята додадуть особливої текстури та соковитості.

Яйця — 3 середні. Вони скріплять усі інгредієнти, дозволяючи оладкам тримати форму.

Борошно — 5-6 столових ложок.

Сіль та перець — за смаком.

Кабачкові оладки// фото: https://www.instagram.com/yaroslavskyi_vova

Як приготувати смачні кабачки

Процес створення цих оладок не вимагає особливих кулінарних навичок, але вимагає уваги до деталей, адже саме вони формують кінцевий смак.

Почніть із кабачків: їх потрібно нарізати не традиційною теркою, а «жульєном» — це товстіша соломка, яка збереже свою форму та хрумкість після обсмаження. Такий спосіб нарізки дозволить відчути кожен шматочок овоча. Капусту нашаткуйте тонкою соломкою, а зелень — дрібно посічіть. З кукурудзи акуратно зріжте солодкі зернята. Салатну цибулю наріжте пір’ячком.

Усі підготовлені овочі та зелень викладіть у глибоку миску. Додайте до них яйця і ретельно перемішайте, щоб усі компоненти рівномірно розподілилися. Після цього поступово всипайте борошно, додаючи сіль і перець. Тут важливо не переборщити з борошном. Замість того, щоб перетворити овочі на звичайне тісто, краще зберегти їхню свіжість і соковитість. Маса повинна бути не надто густою, але достатньою для того, щоб оладки тримали форму.

Розігрійте пательню на середньому вогні, додавши трохи олії. Ложкою викладайте овочеву масу, формуючи не надто тонкі, але й не надто товсті оладки. Вони повинні бути достатньо щільними, щоб триматися купи, але при цьому добре просмажитися всередині. Обсмажуйте оладки з обох боків по кілька хвилин. Можна перевертати їх декілька разів, щоб яйце добре схопилося, а овочі залишилися трохи хрусткими.

Готові оладки набудуть золотистої скоринки, а їх аромат наповнить усю кухню. Подавати їх можна як гарячими, так і охолодженими, доповнивши сметанним соусом з часником та кропом.