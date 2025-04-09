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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Другі страви
Кількість переглядів
96
Час на прочитання
1 хв

Рецепт найсмачнішого маринаду для курячих крилець на шампурах: змішайте їх зі спеціями

Насолодіться смачними, ароматними та соковитими курячими крильцями на шампурах, замаринувавши їх в цьому простому маринаді.

Автор публікації
Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Час приготування
1 год. 15 хв.
Харчова цінність на 100 г
65 ккал
Рецепт маринаду для курячих крилець на шампурах

Рецепт маринаду для курячих крилець на шампурах / © Pixabay

Ігор та Ганна Шпигунови, популярні блогери в Instagram, поділилися рецептом смачного маринування курячих крилець для шашлику.

Інгредієнти

соєвий соус
рисовий оцет
кетчуп
сухий часник
паприка
імбир
цукор

Процес приготування:

  1. З’єднайте всі компоненти та замаринуйте розрізані навпіл крильця в отриманому соусі на годину.

  2. Потім обсмажте на вогні.

Смачного!

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