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- Другі страви
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Рецепт найсмачнішого маринаду для курячих крилець на шампурах: змішайте їх зі спеціями
Насолодіться смачними, ароматними та соковитими курячими крильцями на шампурах, замаринувавши їх в цьому простому маринаді.
Ігор та Ганна Шпигунови, популярні блогери в Instagram, поділилися рецептом смачного маринування курячих крилець для шашлику.
Інгредієнти
- соєвий соус
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- рисовий оцет
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- кетчуп
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- сухий часник
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- паприка
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- імбир
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- цукор
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Процес приготування:
З’єднайте всі компоненти та замаринуйте розрізані навпіл крильця в отриманому соусі на годину.
Потім обсмажте на вогні.
Смачного!