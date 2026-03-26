Рецепт запеченої картоплі з салом та часниковим маринадом

Запечена картопля

Домашня кухня завжди асоціюється із затишком, а запечена картопля, приготована за цим рецептом, здатна стати головною стравою на столі. Завдяки поєднанню пряного часникового маринаду та соковитого сала, запечені часточки виходять надзвичайно ароматними, з хрусткою золотистою скоринкою та ніжною серединою.

Інгредієнти

Для отримання найкращого результату варто звернути увагу на якість продуктів, зокрема обирати картоплю щільних сортів, яка добре тримає форму під час термічної обробки.

Картопля — 1-1,5 кг;

Сало або підчеревина — 150-200 г;

Домашня запашна олія — 3-4 столові ложки;

Часник — 4-5 зубчиків;

Спеції та приправи (сіль, паприка, сушений кріп) — на смак.

Як смачно запекти картоплю

Приготування починається з ретельної підготовки основних інгредієнтів. Картоплю необхідно добре вимити, при цьому молоді бульби з тонкою шкіркою чистити не обов’язково. Кожну картоплину слід нарізати великими сегментами, розділяючи на 4–6 частин залежно від розміру.

Сало або підчеревину, які забезпечать страві особливу соковитість, нарізають тонкими скибочками.

Окрему увагу варто приділити створенню часникового маринаду. У глибокій ємності змішують рослинну олію з часником, пропущеним через прес, додають сіль, паприку та сушений кріп. Нарізану картоплю висипають у маринад і ретельно перемішують руками, щоб кожна часточка рівномірно вкрилася пряною сумішшю.

Для запікання картоплю викладають на деко в один рівний шар, а між часточками рівномірно розподіляють шматочки сала. У процесі приготування жир із сала буде поступово витоплюватися, що дозволить картоплі стати м’якою всередині та отримати апетитну скоринку зовні.

Страву готують у духовці при температурі 200° C протягом 35–45 хвилин. Щоб скоринка була максимально золотистою, за 10 хвилин до готовності рекомендується активувати режим конвекції. Найкраще така запечена картопля смакує з традиційними домашніми заготовками — квашеною капустою або соленими огірками.