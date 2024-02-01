Рисова запіканка з куркою: чудова ідея для обіду

Приготуйте запіканку в одній великій або у порційних формах. Така ситна страва підійде для домашнього обіду. Куряче філе наріжте кубиками, запікайте разом із рисом у сметанному соусі, зверху посипте сиром. До такої запіканки можна подати нарізку зі свіжих овочів чи соління.
Інгредієнти
- куряче філе
- 300 г
- рис
- 150 г
- сир твердий
- 120 г
- сметана 15-20%
- 250 г
- вода
- 130 г
- куркума
- 0,5 ч. л.
- паприка
- 1 ч. л.
- перець чорний мелений
- сіль
М'ясо наріжте невеликими шматочками. Додайте куркуму, паприку, перець та сіль. Перемішайте. Залишіть на 15-30 хвилин.
Рис відваріть десять хвилин, відкиньте на друшляк. З'єднайте з м'ясом, викладіть у форму для запікання.
У мисці змішайте сметану з водою, посоліть. Вилийте в суміш рису та м'яса. Накрийте форму фольгою і випікайте в заздалегідь розігрітій духовці за 180 градусів 30 хвилин.
Вийміть з духовки і посипте сиром, натертим на великій тертці, поставте назад (без фольги) на десять хвилин, щоб сир розплавився.
Поради:
Використовуйте будь-які приправи.
Страву за бажанням посипте зеленню.
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