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Рисова запіканка з куркою: чудова ідея для обіду

Час приготування
1 год. 10 хв.
Харчова цінність на 100 г
80 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
49
Час на прочитання
1 хв
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Рисова запіканка з куркою: чудова ідея для обіду

Рисова запіканка з куркою / Фото: Credits

Приготуйте запіканку в одній великій або у порційних формах. Така ситна страва підійде для домашнього обіду. Куряче філе наріжте кубиками, запікайте разом із рисом у сметанному соусі, зверху посипте сиром. До такої запіканки можна подати нарізку зі свіжих овочів чи соління.

Інгредієнти

куряче філе
300 г
рис
150 г
сир твердий
120 г
сметана 15-20%
250 г
вода
130 г
куркума
0,5 ч. л.
паприка
1 ч. л.
перець чорний мелений
сіль

М'ясо наріжте невеликими шматочками. Додайте куркуму, паприку, перець та сіль. Перемішайте. Залишіть на 15-30 хвилин.

Рис відваріть десять хвилин, відкиньте на друшляк. З'єднайте з м'ясом, викладіть у форму для запікання.

У мисці змішайте сметану з водою, посоліть. Вилийте в суміш рису та м'яса. Накрийте форму фольгою і випікайте в заздалегідь розігрітій духовці за 180 градусів 30 хвилин.

Вийміть з духовки і посипте сиром, натертим на великій тертці, поставте назад (без фольги) на десять хвилин, щоб сир розплавився.

Поради:

Використовуйте будь-які приправи.

Страву за бажанням посипте зеленню.

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