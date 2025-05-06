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- Другі страви
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Рублені курячі котлети без смаження: смачна та корисна вечеря для всієї родини
Курячі котлети можна готувати з різних видів фаршу, зокрема рубленого та дрібного. Щоб зробити їх більш соковитими, варто додавати в суміш свіжі овочі та тертий твердий сир. Це надасть котлетам додаткову м’якість і аромат.
Кулінарка в Instagram поділилася простим рецептом приготування рублених котлет з помідорами, кукурудзою та сиром, запечених у духовці. Цей варіант є легким та смачним для швидкого обіду чи вечері.
Інгредієнти
- філе курки
- 500 г
- помідор
- 1 невеликий
- яйце
- 1 шт.
- консервована кукурудза
- 2 ст. ложки
- сметана
- 1 ст. ложка
- копчена паприка, сушений часник
- за смаком
- борошно
- 40 г
- твердий сир
- 100 г
Процес приготування:
До подрібненого курячого філе додаємо шматочки помідора, яйце, кукурудзу, сметану, сіль і ароматні спеції.
Усе ретельно змішуємо до отримання рівномірної маси.
Формуємо котлети та викладаємо їх на деко, застелене пергаментом для запікання.
Запікаємо в духовці, попередньо нагрітій до 180 °C, приблизно 30 хвилин, доки не з’явиться апетитна рум’яна скоринка.
Смачного!