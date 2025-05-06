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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Другі страви
Кількість переглядів
51
Час на прочитання
1 хв

Рублені курячі котлети без смаження: смачна та корисна вечеря для всієї родини

Курячі котлети можна готувати з різних видів фаршу, зокрема рубленого та дрібного. Щоб зробити їх більш соковитими, варто додавати в суміш свіжі овочі та тертий твердий сир. Це надасть котлетам додаткову м’якість і аромат.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
149 ккал
Рублені курячі котлети: рецепт

Рублені курячі котлети: рецепт / © Фото з відкритих джерел

Кулінарка в Instagram поділилася простим рецептом приготування рублених котлет з помідорами, кукурудзою та сиром, запечених у духовці. Цей варіант є легким та смачним для швидкого обіду чи вечері.

Інгредієнти

філе курки
500 г
помідор
1 невеликий
яйце
1 шт.
консервована кукурудза
2 ст. ложки
сметана
1 ст. ложка
копчена паприка, сушений часник
за смаком
борошно
40 г
твердий сир
100 г

Процес приготування:

  1. До подрібненого курячого філе додаємо шматочки помідора, яйце, кукурудзу, сметану, сіль і ароматні спеції.

  2. Усе ретельно змішуємо до отримання рівномірної маси.

  3. Формуємо котлети та викладаємо їх на деко, застелене пергаментом для запікання.

  4. Запікаємо в духовці, попередньо нагрітій до 180 °C, приблизно 30 хвилин, доки не з’явиться апетитна рум’яна скоринка.

Смачного!

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Дата публікації
Кількість переглядів
51
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