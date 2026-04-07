Риба по-французьки: рецепт в духовці — роботи на 5 хвилин, а смакує ідеально

Проста, ароматна і бюджетна страва для легкої вечері на всю родину.

Тетяна Мележик
Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
126 ккал
Як приготувати рибу по‑французьки: рецепт

Як приготувати рибу по‑французьки: рецепт / © pexels.com

Така риба сподобається кожному члену вашої сім’ї. Готується вона дуже легко і не потрібно смажити на сковороді. Рецептом поділилися на сайті «Господинька».

Інгредієнти

філе риби
400 г
сметана
2 ст. ложки
чорний мелений перець
½ ч. ложки
гірчиця
1 ч. ложка
соєвий соус
2 ст. ложки
твердий сир
50 г
цибуля
2 шт.
морква
2 шт.
сіль, перець
за смаком
олія
2 ст. ложки

Процес приготування:

  1. Наріжте філе риби невеликими шматками, змастіть форму олією. Викладіть рибу одним шаром.

  2. Для маринаду: перемішайте сметану, перець, соєвий соус, гірчицю. Викладіть маринад на рибу, рівномірно розподіліть. Залишіть маринуватися на кілька хвилин.

  3. Моркву натріть на терці, цибулю поріжте кубиком. Обсмажте овочі на сковороді. Посоліть і поперчіть, перемішайте. Викладіть зверху на рибу з маринадом.

  4. Натріть сир і викладіть останнім шаром. Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці 25-30 хвилин.

Смачного!

