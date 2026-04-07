- Дата публікації
-
- Категорія
- Другі страви
- Кількість переглядів
- 250
- Час на прочитання
- 1 хв
Риба по-французьки: рецепт в духовці — роботи на 5 хвилин, а смакує ідеально
Проста, ароматна і бюджетна страва для легкої вечері на всю родину.
Така риба сподобається кожному члену вашої сім’ї. Готується вона дуже легко і не потрібно смажити на сковороді. Рецептом поділилися на сайті «Господинька».
Інгредієнти
- філе риби
- 400 г
- сметана
- 2 ст. ложки
- чорний мелений перець
- ½ ч. ложки
- гірчиця
- 1 ч. ложка
- соєвий соус
- 2 ст. ложки
- твердий сир
- 50 г
- цибуля
- 2 шт.
- морква
- 2 шт.
- сіль, перець
- за смаком
- олія
- 2 ст. ложки
Процес приготування:
Наріжте філе риби невеликими шматками, змастіть форму олією. Викладіть рибу одним шаром.
Для маринаду: перемішайте сметану, перець, соєвий соус, гірчицю. Викладіть маринад на рибу, рівномірно розподіліть. Залишіть маринуватися на кілька хвилин.
Моркву натріть на терці, цибулю поріжте кубиком. Обсмажте овочі на сковороді. Посоліть і поперчіть, перемішайте. Викладіть зверху на рибу з маринадом.
Натріть сир і викладіть останнім шаром. Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці 25-30 хвилин.
Смачного!