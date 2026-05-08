Риба в духовці: як з дешевого минтаю зробити смачну вечерю зі звичайних інгредієнтів

Минтай в духовці

Минтай вважають буденною та сухою рибою, проте правильне приготування здатне перетворити цей бюджетний продукт на справжній кулінарний шедевр. Відмова від традиційного смаження на користь запікання з прянощами дозволяє зберегти соковитість та розкрити ніжний смак, який оцінять навіть найвибагливіші гурмани.

Така страва із золотистою скоринкою та ароматом італійських трав стане ідеальним центром сімейної вечері, не потребуючи при цьому дорогих інгредієнтів чи багато часу на кухні.

Для гарніру підійдуть розсипчаста гречка або пухкий рис, які вберуть у себе пряний соус. Якщо ж ви прагнете створити святкову атмосферу, подавайте рибу з овочами гриль або легким салатом зі свіжих огірків та зелені.

Інгредієнти:

Минтай — 2 шт. (або 500 г філе)

Цибуля ріпчаста — 2 великі шт.

Часник — 2 зубчики

Рослинна олія — 3 ст. ложки

Паприка — 1 ч. ложка

Італійські трави — 1 ч. ложка

Сіль та чорний перець — за смаком

Як приготувати

Процес створення страви максимально простий і не потребує зайвого клопоту.

Візьміть дві тушки минтаю або 4–5 шматочків філе. Обов’язково промокніть рибу паперовим рушником, щоб позбутися зайвої вологи. Наріжте її на порційні частини, але не дрібніть — великі шматки краще утримують сік всередині.

У глибокій мисці змішайте сіль, паприку, чорний перець та суміш італійських трав. Додайте два подрібнені зубчики часнику та три столові ложки рослинної олії. Ретельно обваляйте кожен шматочок у цій суміші та залиште маринуватися під плівкою на 30 хвилин.

Наріжте дві великі цибулини півкільцями. У змащену олією форму викладіть цибулю, яка слугуватиме «подушкою» для риби. Зверху розмістіть замаринований минтай.

Накрийте форму фольгою та відправте у розігріту до 180 градусів духовку на 30–35 хвилин.

Для цього рецепту слід використовувати саме минтай. Попри те, що таким чином можна готувати горбушу чи скумбрію, саме минтай найкраще просочується цибульним соком, стаючи неймовірно ніжним. Цибулева підкладка не лише додає аромату, а й створює захисний бар’єр, який не дає рибі пересушитися.

Ця страва доводить, що смачна вечеря не обов’язково має бути дорогою. Минтай, приготований таким способом, зазвичай зникає з тарілок першим, залишаючи після себе приємний пряний посмак.

