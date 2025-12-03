ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Другі страви
Кількість переглядів
127
Час на прочитання
1 хв

Рибна страва мрії для Різдва та Нового року 2026: розкішно, швидко і неймовірно смачно

Ця вишукана рибна страва стане справжньою прикрасою вашого Різдвяного або Новорічного столу! Вона має розкішний вигляд, а готується при цьому легко й швидко.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Час приготування
24 хвилини
Харчова цінність на 100 г
179 ккал
Риба у вершках: рецепт

Риба у вершках: рецепт / © pexels.com

Різдво та Новий рік люблять у всьому світі, і саме в ці зимові свята кожна господиня прагне здивувати близьких особливо вишуканою стравою. Ідеальним вибором може стати лосось, форель або сьомга. Та як приготувати рибу так, щоб вона вийшла ідеальною з першого разу, навіть якщо ви тільки починаєте готувати? Рецептом поділилися на сайті “Сенсація”.

Інгредієнти

лосось, сьомга чи форель
400-450 г
сіль, перець
за смаком
часник
2-3 зубчика
помідори черрі
150 г
петрушка
невеликий пучок
вершки
150 г

Процес приготування:

  1. Готове філе червоної риби нарізаємо на акуратні порційні шматочки, солимо та перчимо з обох боків за смаком. Розігріваємо сковорідку з вершковим маслом і обсмажуємо рибу по 3 хвилини з кожного боку на середньому вогні, щоб вона залишалася соковитою. Готові шматочки обережно викладаємо на окрему тарілку.

  2. На тій же сковорідці обсмажуємо 2–3 зубчики часнику, нарізані дрібними шматочками, приблизно 1 хвилину. Додаємо 150 г помідорів чері, розрізаних навпіл, і продовжуємо готувати ще 3 хвилини на середньому вогні, не забуваючи приправити сіллю та чорним перцем.

  3. Тим часом дрібно нарізаємо невеликий пучок петрушки. Додаємо її до овочів, вливаємо 150 г жирних вершків і тушкуємо все разом до загустіння соусу, близько 2–3 хвилин.

  4. Викладаємо обсмажені шматочки риби у соус, поливаємо залишками соків із тарілки та присипаємо свіжою петрушкою для аромату й завершеного вигляду.

Смачного!

Дата публікації
Кількість переглядів
127
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie