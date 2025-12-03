Рибна страва мрії для Різдва та Нового року 2026: розкішно, швидко і неймовірно смачно

Риба у вершках: рецепт / © pexels.com

Реклама

Різдво та Новий рік люблять у всьому світі, і саме в ці зимові свята кожна господиня прагне здивувати близьких особливо вишуканою стравою. Ідеальним вибором може стати лосось, форель або сьомга. Та як приготувати рибу так, щоб вона вийшла ідеальною з першого разу, навіть якщо ви тільки починаєте готувати? Рецептом поділилися на сайті “Сенсація”.

Інгредієнти лосось, сьомга чи форель 400-450 г сіль, перець за смаком часник 2-3 зубчика помідори черрі 150 г петрушка невеликий пучок вершки 150 г

Процес приготування:

Готове філе червоної риби нарізаємо на акуратні порційні шматочки, солимо та перчимо з обох боків за смаком. Розігріваємо сковорідку з вершковим маслом і обсмажуємо рибу по 3 хвилини з кожного боку на середньому вогні, щоб вона залишалася соковитою. Готові шматочки обережно викладаємо на окрему тарілку. На тій же сковорідці обсмажуємо 2–3 зубчики часнику, нарізані дрібними шматочками, приблизно 1 хвилину. Додаємо 150 г помідорів чері, розрізаних навпіл, і продовжуємо готувати ще 3 хвилини на середньому вогні, не забуваючи приправити сіллю та чорним перцем. Тим часом дрібно нарізаємо невеликий пучок петрушки. Додаємо її до овочів, вливаємо 150 г жирних вершків і тушкуємо все разом до загустіння соусу, близько 2–3 хвилин. Викладаємо обсмажені шматочки риби у соус, поливаємо залишками соків із тарілки та присипаємо свіжою петрушкою для аромату й завершеного вигляду.

Смачного!