Дата публікації
-
Категорія
Другі страви
Кількість переглядів: 127
- 127
Час на прочитання: 1 хв
- 1 хв
Рибна страва мрії для Різдва та Нового року 2026: розкішно, швидко і неймовірно смачно
Ця вишукана рибна страва стане справжньою прикрасою вашого Різдвяного або Новорічного столу! Вона має розкішний вигляд, а готується при цьому легко й швидко.
Різдво та Новий рік люблять у всьому світі, і саме в ці зимові свята кожна господиня прагне здивувати близьких особливо вишуканою стравою. Ідеальним вибором може стати лосось, форель або сьомга. Та як приготувати рибу так, щоб вона вийшла ідеальною з першого разу, навіть якщо ви тільки починаєте готувати? Рецептом поділилися на сайті “Сенсація”.
Інгредієнти
- лосось, сьомга чи форель
- 400-450 г
- сіль, перець
- за смаком
- часник
- 2-3 зубчика
- помідори черрі
- 150 г
- петрушка
- невеликий пучок
- вершки
- 150 г
Процес приготування:
Готове філе червоної риби нарізаємо на акуратні порційні шматочки, солимо та перчимо з обох боків за смаком. Розігріваємо сковорідку з вершковим маслом і обсмажуємо рибу по 3 хвилини з кожного боку на середньому вогні, щоб вона залишалася соковитою. Готові шматочки обережно викладаємо на окрему тарілку.
На тій же сковорідці обсмажуємо 2–3 зубчики часнику, нарізані дрібними шматочками, приблизно 1 хвилину. Додаємо 150 г помідорів чері, розрізаних навпіл, і продовжуємо готувати ще 3 хвилини на середньому вогні, не забуваючи приправити сіллю та чорним перцем.
Тим часом дрібно нарізаємо невеликий пучок петрушки. Додаємо її до овочів, вливаємо 150 г жирних вершків і тушкуємо все разом до загустіння соусу, близько 2–3 хвилин.
Викладаємо обсмажені шматочки риби у соус, поливаємо залишками соків із тарілки та присипаємо свіжою петрушкою для аромату й завершеного вигляду.
Смачного!