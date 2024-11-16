Що додати до фаршу замість хліба та яєць, щоб приготувати смачні, соковиті котлети

Рецепт смачних котлет без хліба та яєць

Ділимося рецептом котлет із додаванням крупи, яка замінить такі традиційні інгредієнти як хліб та яйця. Результат вас приємно порадує, котлети виходять соковитими, рум'яними, смачними.

Інгредієнти:

600 г будь-якого фаршу,

150 г перловки,

столова ложка панірувальних сухарів,

рослинна олія для смаження,

сіль і спеції, зелень — на смак

Приготування:

Відваріть перловку до готовності, вона не повинна стати занадто в'язкою.

Додати до фаршу перловку сіль, спеції, нарізану зелень і ретельно перемішайте.

Якщо суміш виходить занадто вологою, можна додати трохи панірувальних сухарів для досягнення ідеальної консистенції.

Поставте все це в холодильник на декілька годин

Візьміть фарш і сформуйте котлети потрібного розміру.

На добре розігрітій сковороді з рослинною олією обсмажте котлети з обох боків до золотистої скоринки.

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