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Що потрібно додати до котлет, щоб вони були соковитими: літній інгредієнт, який зробить їх ніжними

Час приготування
1 година
Харчова цінність на 100 г
108 ккал
Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
Перегляди
975
Час на прочитання
1 хв
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Що потрібно додати до котлет, щоб вони були соковитими: літній інгредієнт, який зробить їх ніжними

Який інгредієнт потрібно додати до котлет, щоб вони були соковитими

Що додати до фаршу, щоб котлети не вийшли сухими

Значно покращить смак котлет, зробить їх соковитими, пухкими звичайний кабачок. Тож поспішайте скористатися цим овочем для приготування котлет по-новому.

Інгредієнти для приготування соковитих котлет 

  • м'ясний фарш – 500 г,
  • кабачок середнього розміру — 1 шт.,
  • яйця – 2 шт.,
  • манка – 2 столові ложки,
  • сіль та перець – на смак,
  • панірувальні сухарі,
  • олія для смаження

Як приготувати котлети з додаванням кабачка:

  1. Помитий кабачок натерти, посолити, почекати поки утвориться сік та його віджати. 
  2. Фарш посолити, додати яйця, манку, ретельно перемішати. Залишити суміш для набухання на 10 хвилин.
  3. З’єднати фарш та кабачки та добре перемішати.
  4. Сформувати котлети та обваляти в сухарях.
  5. Смажити котлети на олії до готовності  20-30 хвилин.

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Дата публікації
Перегляди
975
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