Як зробити деруни повітряними: несподіваний рецепт із дріжджами, що перетворює картоплю на оладки

Деруни

Традиційні картопляні деруни зазвичай виходять хрусткими ззовні та щільними всередині, що робить їх улюбленою стравою домашньої кухні.

Однак існує менш поширений, але вишуканий варіант — дріжджові деруни, повітряні, з пористою текстурою.

Рецепт дерунів на дріжджах

Інгредієнти та приготування тіста

Картопля — 500 грам сирої картоплі.

Борошно — 80 грам пшеничного борошна.

Яйце — 1 шт.

Тепла вода — 50 мілілітрів

Дріжджі сухі — 7 г

Сіль — половина чайної ложки.

Як приготувати деруни

Натріть картоплю атерти на дрібній тертці. Саме дрібна фракція забезпечить однорідну структуру і допоможе драникам рівномірно пропектися.

До натертої картоплі додайте сіль та яйце, а потім влийте 50 мілілітрів теплої води і всипте сухі дріжджі. Ретельно все перемішайте, щоб дріжджі почали активізуватися.

Обережно введіть пшеничне борошно. Важливо не прагнути зробити тісто густим — воно повинно залишатися досить рідким, консистенцією схожим на тісто для звичайних оладок. Надлишок борошна зробить драники важкими та позбавить їх бажаної легкості.

Секрет повітряності дерунів

Ключовий етап цього рецепта — підйом тіста. Масу необхідно залишити в теплому місці на 1-1,5 години.

Ідеальна температура для активації дріжджів становить близько 30 ° C Якщо в приміщенні буде занадто прохолодно, тісто не підніметься.

За цей час дріжджі активізуються, тісто помітно збільшиться в об’ємі, і в ньому утворяться дрібні повітряні бульбашки. Саме ці бульбашки відповідають за майбутню пористість і пишність драників.

Смаження дерунів

Смажать дріжджові драники на середньому вогні у невеликій кількості рослинної олії. Ложкою обережно викладайте порції тіста на сковорідку, намагаючись не утрамбовувати їх, щоб зберегти повітряну структуру.

Завдяки дріжджам, ці драники готуються швидше за класичні варіанти. Швидко у творюється золотиста хрустка скоринка, в той же час зберігається м’яка, ніздрювата серцевина.

Готову страву необхідно викласти на паперовий рушник, щоб увібрати надлишки жиру.

Важливо пам’ятати, що ключ до успіху полягає у балансі інгредієнтів і правильному температурному режимі. Використовуйте дрібну тертку, щоб уникнути великих картопляних волокон, які заважають тісту рівномірно пропікатися та роблять його грубим. Мінімальна кількість борошна та необхідне тепло для дріжджів гарантують, що ваші драники вийдуть максимально легкими, пишними і справді змінять ваше сприйняття цієї звичної страви.