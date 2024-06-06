Шашлик на мінеральній воді: класичний рецепт м'якого та соковитого м'яса

Якщо хочете прославитись як майстер приготування шашлику, пропонуємо приготувати шашлик на мінеральній воді.

Це традиційний рецепт, у якому немає нічого зайвого, лише ідеальне співвідношення смаку, соковитості та м'якості м'яса.

Це дуже здоровий рецепт приготування без додавання кетчупу, майонезу тощо, лише мінералка «для м'якості». А отримаєте смак натурального м'яса без прикрас.

Інгредієнти для приготування шашлику:

Свинина (краще ошийок) - 2 кг.

Цибуля - 500 г.

Рафінована олія - 1 ст. л

Приправа для шашлику - 1,5 ст. л,

Сіль, мелений чорний перець, зелень — на смак.

Часник - 5 зубків.

Газована мінеральна вода - 1 літр.

Рецепт приготування:

Свинину нарізати великими шматками.

Цибулю порізати кільцями й викласти на м'ясо.

Додати подрібнену зелень. Перед цим зелень, так само як і цибулю пом'яти руками, щоб вони дали сік.

Влити олію, додати всі спеції, покласти подрібнений часник. Ретельно все перемішати.

Залити підготовлене м'ясо мінералкою і залишити маринуватися на 1-1,5 години.

Шматочки м’яса нанизати на шампур, вкладаючи між ними кільця цибулі.

Смажити шашлик регулярно прокручуючи шампур над жаром вугіллям та час від часу поливати м’ясо зверху маринадом, у якому воно маринувалося.

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