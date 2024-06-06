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Шашлик на мінеральній воді: класичний рецепт м'якого та соковитого м'яса

Час приготування
1 год. 45 хв.
Харчова цінність на 100 г
899 ккал
Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
Перегляди
725
Час на прочитання
1 хв
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Шашлик на мінеральній воді: класичний рецепт м'якого та соковитого м'яса

Шашлик на мінеральній воді

Рецепт шашлику маринованого на мінеральній воді

Якщо хочете прославитись як майстер приготування шашлику, пропонуємо приготувати шашлик на мінеральній воді. 

Це традиційний рецепт, у якому немає нічого зайвого, лише ідеальне співвідношення смаку, соковитості та м'якості м'яса.

 Це дуже здоровий рецепт приготування без додавання кетчупу, майонезу тощо, лише мінералка «для м'якості». А отримаєте смак натурального м'яса без прикрас. 

Інгредієнти для приготування шашлику:

  • Свинина (краще ошийок) - 2 кг.
  • Цибуля - 500 г.
  • Рафінована олія - 1 ст. л 
  • Приправа для шашлику - 1,5 ст. л,
  • Сіль, мелений чорний перець, зелень — на смак.
  • Часник - 5 зубків.
  • Газована мінеральна вода - 1 літр.

Рецепт приготування:

  • Свинину нарізати великими шматками.
  • Цибулю порізати кільцями й викласти на м'ясо.
  • Додати подрібнену зелень. Перед цим зелень, так само як і цибулю пом'яти руками, щоб вони дали сік.
  • Влити олію, додати всі спеції, покласти подрібнений часник. Ретельно все перемішати.
  • Залити підготовлене м'ясо мінералкою і залишити маринуватися на  1-1,5 години.
  • Шматочки м’яса нанизати на шампур, вкладаючи між ними кільця цибулі.
  • Смажити шашлик регулярно прокручуючи шампур над жаром вугіллям та час від часу поливати м’ясо зверху маринадом, у якому воно маринувалося. 

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