Шашлик на мінеральній воді: класичний рецепт м'якого та соковитого м'яса

Рецепт шашлику маринованого на мінеральній воді
Якщо хочете прославитись як майстер приготування шашлику, пропонуємо приготувати шашлик на мінеральній воді.
Це традиційний рецепт, у якому немає нічого зайвого, лише ідеальне співвідношення смаку, соковитості та м'якості м'яса.
Це дуже здоровий рецепт приготування без додавання кетчупу, майонезу тощо, лише мінералка «для м'якості». А отримаєте смак натурального м'яса без прикрас.
Інгредієнти для приготування шашлику:
- Свинина (краще ошийок) - 2 кг.
- Цибуля - 500 г.
- Рафінована олія - 1 ст. л
- Приправа для шашлику - 1,5 ст. л,
- Сіль, мелений чорний перець, зелень — на смак.
- Часник - 5 зубків.
- Газована мінеральна вода - 1 літр.
Рецепт приготування:
- Свинину нарізати великими шматками.
- Цибулю порізати кільцями й викласти на м'ясо.
- Додати подрібнену зелень. Перед цим зелень, так само як і цибулю пом'яти руками, щоб вони дали сік.
- Влити олію, додати всі спеції, покласти подрібнений часник. Ретельно все перемішати.
- Залити підготовлене м'ясо мінералкою і залишити маринуватися на 1-1,5 години.
- Шматочки м’яса нанизати на шампур, вкладаючи між ними кільця цибулі.
- Смажити шашлик регулярно прокручуючи шампур над жаром вугіллям та час від часу поливати м’ясо зверху маринадом, у якому воно маринувалося.
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