Що приготувати з кабачків: рецепт лінивого хачапурі на сковороді

Хачапурі з кабачків

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Ліниві хачапурі з кабачками на сковорідці стали справжнім кулінарним відкриттям для тих, хто любить смачну та швидку домашню випічку без зайвого клопоту. Ця страва поєднує в собі ніжність молодих овочів, м’якість розплавленого сиру та насичений аромат зелені. Традиційна грузинська випічка зазвичай вимагає чимало часу на замішування та вистоювання дріжджового чи листкового тіста, проте цей спрощений варіант дозволяє отримати чудовий результат лише за 15 хвилин.

Завдяки використанню кефіру та газованої води основа виходить пишною, м’якою та неймовірно повітряною. Страва чудово підходить для швидкого сніданку, ситного перекусу або доповнення до обіду в розпал овочевого сезону.

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Для приготування страви підготуйте необхідні продукти за списком:

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Цукіні — 350 г

Борошно — 220 г

Твердий сир — 200 г

Моцарела — 150 г

Кефір — 250 мл

Яйця — 2 шт.

Газована вода — 0,5 чайної ложки

Цукор — 1 чайна ложка

Сіль — 1 чайна ложка

Кріп — 20 г

Зелена цибуля — 30 г

Рослинна олія для смаження

Процес приготування такий:

Цукіні слід ретельно вимити та натерти на грубій тертці, після чого обов’язково відтиснути зайвий сік, щоб тісто не стало занадто рідким. Твердий сир та моцарелу також натирають на грубій тертці, а зелену цибулю і кріп дрібно шаткують ножем.

У глибокій мисці з’єднують кефір із курячими яйцями, сіллю та цукром. До рідкої суміші всипають борошно і додають газовану воду для легкості текстури, після чого все ретельно перемішують віночком до однорідності.

Далі до маси вводять підготовлені віджаті цукіні, обидва види сиру та подрібнену зелень. Усе акуратно перемішують ложкою, щоб інгредієнти рівномірно розподілилися по всьому об’єму тіста.

Сковорідку злегка змащують рослинною олією і добре розігрівають на вогні. На поверхню викладають приблизно чверть приготовленого тіста, формуючи акуратний невеликий корж. Робити вироби занадто великими не варто, оскільки їх буде складно перевертати під час смаження.

Корж готують під кришкою приблизно по 4-5 хвилин з кожного боку до утворення рум’яної скоринки. Аналогічним способом обсмажують решту порцій.

Готові хачапурі подають до столу гарячими, коли сирсередині приємно тягнеться. За бажанням до тіста можна додати трохи подрібненого часнику або улюблених спецій для додаткового смакового акценту.

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