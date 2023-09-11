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Шпинатне тісто на вареники: традиційна українська страва по-новому

Час приготування
35 хвилин
Харчова цінність на 100 г
240 ккал
Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
248
Час на прочитання
1 хв
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Шпинатне тісто на вареники: традиційна українська страва по-новому

Як зробити шпинатне тісто на вареники? / Фото: YouTube

Спробуйте приготувати традиційну українську страву по-новому, додавши до тіста на вареники трішки шпинату. По-перше, це красиво. По-друге, це неймовірно смачно і корисно.

Всі інгредієнти для шпинатного тіста розраховані на досить велику порцію. Начинку можна додавати за своїм смаком: солодку або солону.

Інгредієнти

шпинат (заморожений або свіжий)
100 г
вода
300 г
яйця
2 шт
борошно
800 г
сіль
1/2 чайні ложки
олія
40 г
  1. Якщо ви використовуєте заморожений шпинат, його потрібно заздалегідь розморозити. Потім викласти в чашу блендера, додати води і добре збити.
  2. Змішати борошно з сіллю, додати яйця, а потім змішати зі шпинатною водою.
  3. Замісити тісто, а коли воно почне збиратися в грудочку, додати олію та вимішати до гладкості.
  4. Викласти в миску, накрити харчовою плівкою чи рушничком. Дати постояти 30 хв, щоб тісто стало ще еластичнішим.
  5. Після цього можна розкатати тісто на присипаній борошном поверхні.

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Дата публікації
Перегляди
248
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