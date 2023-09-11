Шпинатне тісто на вареники: традиційна українська страва по-новому

Спробуйте приготувати традиційну українську страву по-новому, додавши до тіста на вареники трішки шпинату. По-перше, це красиво. По-друге, це неймовірно смачно і корисно.

Всі інгредієнти для шпинатного тіста розраховані на досить велику порцію. Начинку можна додавати за своїм смаком: солодку або солону.

Інгредієнти шпинат (заморожений або свіжий) 100 г вода 300 г яйця 2 шт борошно 800 г сіль 1/2 чайні ложки олія 40 г