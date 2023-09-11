Шпинатне тісто на вареники: традиційна українська страва по-новому

Спробуйте приготувати традиційну українську страву по-новому, додавши до тіста на вареники трішки шпинату. По-перше, це красиво. По-друге, це неймовірно смачно і корисно.
Всі інгредієнти для шпинатного тіста розраховані на досить велику порцію. Начинку можна додавати за своїм смаком: солодку або солону.
Інгредієнти
- шпинат (заморожений або свіжий)
- 100 г
- вода
- 300 г
- яйця
- 2 шт
- борошно
- 800 г
- сіль
- 1/2 чайні ложки
- олія
- 40 г
- Якщо ви використовуєте заморожений шпинат, його потрібно заздалегідь розморозити. Потім викласти в чашу блендера, додати води і добре збити.
- Змішати борошно з сіллю, додати яйця, а потім змішати зі шпинатною водою.
- Замісити тісто, а коли воно почне збиратися в грудочку, додати олію та вимішати до гладкості.
- Викласти в миску, накрити харчовою плівкою чи рушничком. Дати постояти 30 хв, щоб тісто стало ще еластичнішим.
- Після цього можна розкатати тісто на присипаній борошном поверхні.