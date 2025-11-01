- Дата публікації
Швидка та смачна вечеря: відбивні з фаршу за 10 хв, навіть коли до зарплати ще 2 тижні
Кожна господиня знає, як важко іноді приготувати справді смачну вечерю. А ще складніше — придумати, що саме готувати. Цей рецепт точно стане вашим улюбленим!
Відбивні можна готувати не лише з різного філе, а й із звичайного фаршу. Вони стануть чудовою альтернативою класичним і смакуватимуть навіть краще. Рецептом поділилися на сайті “Одна хвилинка”.
Інгредієнти
- фарш зі свинини і яловичини
- 450 г
- пшеничне борошно
- 6 ст. ложок
- картопляний крохмаль
- 2 ст. ложки
- яйця
- 3 шт.
- сіль і чорний мелений перець
- за смаком
- олія
- для смаження
Процес приготування:
Посоліть фарш і додайте улюблені спеції за смаком. Добре вимісіть його руками до однорідної, м’якої консистенції. Борошно і крохмаль змішайте окремо виделкою до рівномірності. Розділіть фарш на 8 рівних частин і сформуйте з них акуратні кульки. Кожну кульку щедро обваляйте в суміші борошна з крохмалем, після чого розкачайте в тонкий коржик.
В глибокій мисці збийте 3 яйця до однорідності. Опускайте кожний коржик у яєчну суміш з обох боків, а потім викладайте на добре розігріту сковорідку з олією. Смажте по 1–2 хвилини з кожного боку до золотистої, апетитної скоринки.
Готові відбивні перекладіть на тарілку, застелену паперовими рушниками, щоб позбутися зайвої олії.
Смачного!