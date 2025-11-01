Швидка та смачна вечеря: відбивні з фаршу за 10 хв, навіть коли до зарплати ще 2 тижні

Посоліть фарш і додайте улюблені спеції за смаком. Добре вимісіть його руками до однорідної, м’якої консистенції. Борошно і крохмаль змішайте окремо виделкою до рівномірності. Розділіть фарш на 8 рівних частин і сформуйте з них акуратні кульки. Кожну кульку щедро обваляйте в суміші борошна з крохмалем, після чого розкачайте в тонкий коржик.