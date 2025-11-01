ТСН у соціальних мережах

Швидка та смачна вечеря: відбивні з фаршу за 10 хв, навіть коли до зарплати ще 2 тижні

Кожна господиня знає, як важко іноді приготувати справді смачну вечерю. А ще складніше — придумати, що саме готувати. Цей рецепт точно стане вашим улюбленим!

Тетяна Мележик
Відбивні з фаршу: рецепт (фото з сайту "Одна хвилинка")

Відбивні можна готувати не лише з різного філе, а й із звичайного фаршу. Вони стануть чудовою альтернативою класичним і смакуватимуть навіть краще. Рецептом поділилися на сайті “Одна хвилинка”.

Інгредієнти

фарш зі свинини і яловичини
450 г
пшеничне борошно
6 ст. ложок
картопляний крохмаль
2 ст. ложки
яйця
3 шт.
сіль і чорний мелений перець
за смаком
олія
для смаження

Процес приготування:

  1. Посоліть фарш і додайте улюблені спеції за смаком. Добре вимісіть його руками до однорідної, м’якої консистенції. Борошно і крохмаль змішайте окремо виделкою до рівномірності. Розділіть фарш на 8 рівних частин і сформуйте з них акуратні кульки. Кожну кульку щедро обваляйте в суміші борошна з крохмалем, після чого розкачайте в тонкий коржик.

  2. В глибокій мисці збийте 3 яйця до однорідності. Опускайте кожний коржик у яєчну суміш з обох боків, а потім викладайте на добре розігріту сковорідку з олією. Смажте по 1–2 хвилини з кожного боку до золотистої, апетитної скоринки.

  3. Готові відбивні перекладіть на тарілку, застелену паперовими рушниками, щоб позбутися зайвої олії.

Смачного!

