Дата публікації
Категорія
Другі страви
Кількість переглядів
333
Час на прочитання
1 хв

Скумбрія за 10 хвилин у пакеті: простий рецепт для ідеального смаку і чистої кухні

Щоб отримати неймовірно смачну скумбрію, знадобиться лише мінімум інгредієнтів і зусиль. Покажемо, як приготувати соковиту рибу, яка стане родзинкою будь-якого столу.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Час приготування
13 хвилин
Харчова цінність на 100 г
234 ккал
Скумбрія в пакеті: рецепт

Скумбрія в пакеті: рецепт / © unsplash.com

Готуючи цю смакоту вдома, ви не лише контролюєте склад маринаду, а й значно економите гроші. Рецептом поділилися на сайті “Одна хвилинка”.

Інгредієнти

оселедець
1-2 штуки
сіль
1 ст. ложка
цукор
1 ч. ложка
лавровий лист, чорний перець горошком
за смаком

Процес приготування:

  1. Спершу ретельно промийте свіжу рибу, відріжте голову та приберіть плавники й хвіст. У поліетиленовий пакет насипте цукор і сіль, додайте кілька горошин чорного перцю та лавровий лист — саме вони подарують рибі ніжний і витончений аромат.

  2. Далі покладіть скумбрію в пакет і рівномірно натріть її цією ароматною сумішшю з усіх боків. Зав’яжіть пакет і залиште в холодильнику на 24 години. Наступного дня риба готова: наріжте її порційними шматочками та подавайте до столу.

Смачного!

