Скумбрія за 10 хвилин у пакеті: простий рецепт для ідеального смаку і чистої кухні
Щоб отримати неймовірно смачну скумбрію, знадобиться лише мінімум інгредієнтів і зусиль. Покажемо, як приготувати соковиту рибу, яка стане родзинкою будь-якого столу.
Готуючи цю смакоту вдома, ви не лише контролюєте склад маринаду, а й значно економите гроші. Рецептом поділилися на сайті “Одна хвилинка”.
Інгредієнти
- оселедець
- 1-2 штуки
- сіль
- 1 ст. ложка
- цукор
- 1 ч. ложка
- лавровий лист, чорний перець горошком
- за смаком
Процес приготування:
Спершу ретельно промийте свіжу рибу, відріжте голову та приберіть плавники й хвіст. У поліетиленовий пакет насипте цукор і сіль, додайте кілька горошин чорного перцю та лавровий лист — саме вони подарують рибі ніжний і витончений аромат.
Далі покладіть скумбрію в пакет і рівномірно натріть її цією ароматною сумішшю з усіх боків. Зав’яжіть пакет і залиште в холодильнику на 24 години. Наступного дня риба готова: наріжте її порційними шматочками та подавайте до столу.
Смачного!