Скумбрія, запечена з картоплею у рукаві

Головна перевага приготування скумбрії в рукаві в тому, що після приготування не треба мити деко, а запах від риби буде мінімальним. Це повноцінна друга страва на обід чи вечерю, оскільки риба одночасно запікається у рукаві з картоплею та овочами. Почистіть рибу та овочі, наріжте, посипте спеціями. Покладіть у рукав для запікання та відправте запікатися.
Інгредієнти
- скумбрія свіжоморожена
- 2 шт.
- картопля
- 6 шт.
- морква
- 1 шт.
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- приправа для риби
- перець чорний мелений
- сіль
- Видаліть у риби голову, хвіст, плавці та нутрощі. Промийте під проточною водою та обсушіть. Тушки розріжте на порційні шматочки. Рибу посоліть всередині та зовні, присипте спеціями.
- Картопю, моркву та цибулю очистіть.
- Картоплю наріжте середніми скибочками, моркву - кубиками, а цибулю - півкільцями. Додайте перець та сіль. Все з'єднайте та перемішайте.
- Овочі помістіть у рукав для запікання, зверху них викладіть скумбрію. Зав'яжіть рукав для запікання з двох боків і покладіть на деко. Зверху рукава зробіть кілька проколів зубочисткою.
- Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 190 градусів 35 хвилин. Дістаньте із духовки, акуратно розріжте рукав. Викладіть скумбрію з овочами на блюдо.
Поради:
- Спеції використовуйте на свій смак.
- Овочі можна додати будь-які.
Читайте також: