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Скумбрія, запечена з картоплею у рукаві

Час приготування
1 година
Харчова цінність на 100 г
122 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
438
Час на прочитання
1 хв
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Скумбрія, запечена з картоплею у рукаві

Скумбрія запечена з картоплею у рукаві / Фото: Credits

Головна перевага приготування скумбрії в рукаві в тому, що після приготування не треба мити деко, а запах від риби буде мінімальним. Це повноцінна друга страва на обід чи вечерю, оскільки риба одночасно запікається у рукаві з картоплею та овочами. Почистіть рибу та овочі, наріжте, посипте спеціями. Покладіть у рукав для запікання та відправте запікатися.

Інгредієнти

скумбрія свіжоморожена
2 шт.
картопля
6 шт.
морква
1 шт.
цибуля ріпчаста
1 шт.
приправа для риби
перець чорний мелений
сіль
  1. Видаліть у риби голову, хвіст, плавці та нутрощі. Промийте під проточною водою та обсушіть. Тушки розріжте на порційні шматочки. Рибу посоліть всередині та зовні, присипте спеціями.
  2. Картопю, моркву та цибулю очистіть.
  3. Картоплю наріжте середніми скибочками, моркву - кубиками, а цибулю - півкільцями. Додайте перець та сіль. Все з'єднайте та перемішайте.
  4. Овочі помістіть у рукав для запікання, зверху них викладіть скумбрію. Зав'яжіть рукав для запікання з двох боків і покладіть на деко. Зверху рукава зробіть кілька проколів зубочисткою.
  5. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 190 градусів 35 хвилин. Дістаньте із духовки, акуратно розріжте рукав. Викладіть скумбрію з овочами на блюдо.

Поради:

  • Спеції використовуйте на свій смак.
  • Овочі можна додати будь-які.

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