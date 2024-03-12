Скумбрія, запечена з картоплею у рукаві

Головна перевага приготування скумбрії в рукаві в тому, що після приготування не треба мити деко, а запах від риби буде мінімальним. Це повноцінна друга страва на обід чи вечерю, оскільки риба одночасно запікається у рукаві з картоплею та овочами. Почистіть рибу та овочі, наріжте, посипте спеціями. Покладіть у рукав для запікання та відправте запікатися.