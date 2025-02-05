Смачні і корисні рибні оладки: незвичайна страва на сніданок

Набридли звичайні оладки? Приготуйте оригінальний варіант із соковитою горбушею!
Обожнюєте оладки й рибу? Спробуйте поєднати ці смаки в одній страві! Пропонуємо вам оригінальний рецепт, що зробить класичні оладки справжнім кулінарним відкриттям.
Інгредієнти
- борошно з розпушувачем
- 250 г
- сода
- 1/2 ч. ложки
- розтоплене вершкове масло
- 50 г
- лимонний сік
- половина плоду
- кефір
- 200 мл
- невеликий кабачок
- 1 шт.
- горбуша гарячого копчення
- 300 г
- олія
- для смаження
- салатне листя
- для подавання
- сіль
- за смаком
Процес приготування:
- Натріть кабачок на крупній тертці або наріжте дрібними кубиками.
- Половину горбуші розімніть виделкою та змішайте з підготовленим кабачком.
- Просійте борошно, влийте кефір і збийте міксером, щоб тісто стало однорідним без грудочок.
- Додайте розтоплене вершкове масло, лимонний сік, соду, сіль, а також кабачок із рибою. Збийте блендером або ретельно перемішайте.
- Розігрійте сковороду з олією, викладайте оладки ложкою та обсмажуйте на середньому вогні по 3-4 хвилини з кожного боку до золотистої скоринки.
Викладіть готові оладки на тарілки, доповніть шматочками риби та подавайте зі свіжим салатом.Смачного!
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