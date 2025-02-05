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Смачні і корисні рибні оладки: незвичайна страва на сніданок

Час приготування
35 хвилин
Харчова цінність на 100 г
95 ккал
Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
141
Час на прочитання
1 хв
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Смачні і корисні рибні оладки: незвичайна страва на сніданок

Рибні оладки на сніданок: рецепт / Фото: Фото з відкритих джерел

Набридли звичайні оладки? Приготуйте оригінальний варіант із соковитою горбушею!

Обожнюєте оладки й рибу? Спробуйте поєднати ці смаки в одній страві! Пропонуємо вам оригінальний рецепт, що зробить класичні оладки справжнім кулінарним відкриттям.

Інгредієнти

борошно з розпушувачем
250 г
сода
1/2 ч. ложки
розтоплене вершкове масло
50 г
лимонний сік
половина плоду
кефір
200 мл
невеликий кабачок
1 шт.
горбуша гарячого копчення
300 г
олія
для смаження
салатне листя
для подавання
сіль
за смаком

Процес приготування:

  1. Натріть кабачок на крупній тертці або наріжте дрібними кубиками.
  2. Половину горбуші розімніть виделкою та змішайте з підготовленим кабачком.
  3. Просійте борошно, влийте кефір і збийте міксером, щоб тісто стало однорідним без грудочок.
  4. Додайте розтоплене вершкове масло, лимонний сік, соду, сіль, а також кабачок із рибою. Збийте блендером або ретельно перемішайте.
  5. Розігрійте сковороду з олією, викладайте оладки ложкою та обсмажуйте на середньому вогні по 3-4 хвилини з кожного боку до золотистої скоринки.

Викладіть готові оладки на тарілки, доповніть шматочками риби та подавайте зі свіжим салатом.Смачного!

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