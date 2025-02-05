Смачні і корисні рибні оладки: незвичайна страва на сніданок

Обожнюєте оладки й рибу? Спробуйте поєднати ці смаки в одній страві! Пропонуємо вам оригінальний рецепт, що зробить класичні оладки справжнім кулінарним відкриттям.

Інгредієнти борошно з розпушувачем 250 г сода 1/2 ч. ложки розтоплене вершкове масло 50 г лимонний сік половина плоду кефір 200 мл невеликий кабачок 1 шт. горбуша гарячого копчення 300 г олія для смаження салатне листя для подавання сіль за смаком

Процес приготування:

Натріть кабачок на крупній тертці або наріжте дрібними кубиками. Половину горбуші розімніть виделкою та змішайте з підготовленим кабачком. Просійте борошно, влийте кефір і збийте міксером, щоб тісто стало однорідним без грудочок. Додайте розтоплене вершкове масло, лимонний сік, соду, сіль, а також кабачок із рибою. Збийте блендером або ретельно перемішайте. Розігрійте сковороду з олією, викладайте оладки ложкою та обсмажуйте на середньому вогні по 3-4 хвилини з кожного боку до золотистої скоринки.

Викладіть готові оладки на тарілки, доповніть шматочками риби та подавайте зі свіжим салатом.Смачного!

Читайте також: