Смачні котлети з хека: велика кількість цибулі та вершковомого масла і жодного хліба

Котлети з хека

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Рибні котлети часто викликають суперечливі враження. У когось вони виходять занадто сухими, у когось розпадаються під час смаження або мають специфічний смак. Проте існує рецепт котлет із хека, який кардинально змінює уявлення про соковитість і ніжність рибних страв.

Головний секрет цієї страви — цілковита відсутність хліба або манної крупи у фарші, а також особлива техніка оброблення цибулі з додаванням вершкового масла.

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Необхідні інгредієнти

Для приготування знадобиться доступний набір продуктів, де ключову роль відіграє правильна пропорція риби та цибулі:

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філе хека — 1,1 кг

ріпчаста цибуля — 900 г

куряче яйце — 1 шт.

часник — 2 зубки

вершкове масло — 80 г

олія — для смаження

сіль — 1 ч. л. (або за смаком)

чорний мелений перець — за смаком

пшеничне борошно або панірувальні сухарі — за бажанням

Покроковий процес приготування

1. Підготовка риби та смаження цибулевої бази

Хек необхідно ретельно очистити від луски, зняти шкірку та видалити всі великі кістки. Наріжте отримане рибне філе невеликими шматочками.

Ріпчасту цибулю дрібно наріжте. На пательні розігрійте трохи олії та обсмажте цибулю до м’якості й легкого золотавого відтінку. Після цього додайте на пательню вершкове масло та подрібнений часник. Посмажте суміш ще 2–3 хв, щоб масло повністю розтануло та наситилося ароматом часнику, після чого зніміть з вогню і дайте трохи охолонути.

2. Вимішування та стабілізація фаршу

Пропустіть філе хека через м’ясорубку. Слідом за рибою перекрутіть обсмажену цибулю разом із вершково-часниковим маслом.

У готову масу додайте куряче яйце, сіль і чорний перець. Ретельно вимішайте фарш до однорідності. Обов’язково залиште масу відпочити на 10 хв за кімнатної температури, щоб інгредієнти поєдналися між собою.

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3. Формування та обсмажування

Зволожте руки водою та сформуйте з фаршу охайні котлети. За бажанням їх можна злегка обваляти в борошні або панірувальних сухарях для створення більш вираженої скоринки.

Розігрійте на пательні олію та викладіть котлети. Обсмажуйте їх на середньому вогні приблизно по 4–5 хв з кожного боку до утворення рум’яної скоринки та повної готовності всередині.

Кулінарна порада

Завдяки великій кількості цибулі та відсутності хліба фарш може здатися занадто м’яким. Проте не варто поспішати загущувати його додатковим борошном безпосередньо в мисці.

Щоб маса краще тримала форму, помістіть готовий фарш на деякий час до холодильника. Вершкове масло охолоне, і котлети формуватимуться значно легше. Також перед початком смаження рекомендується випекти одну пробну невелику котлету, щоб перевірити щільність маси на пательні.

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