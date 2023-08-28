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Смачні пісні вівсяні котлети: рецепт, який здивує своєю простотою

Час приготування
35 хвилин
Харчова цінність на 100 г
236 ккал
Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
168
Час на прочитання
1 хв
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Смачні пісні вівсяні котлети: рецепт, який здивує своєю простотою

Як готувати пісні котлети / Фото: pixabay.com

Котлети займають особливе місце в пісному меню. Вони дуже смачні та ситні, а основними інгредієнтами виступають вівсяні пластівці та картопля.

У понеділок розпочався Успенський піст, під час якого віряни не їдять м'ясні продукти. Зберігайте рецепт смачний пісних котлеток, щоб урізноманітнити своє меню.

Інгредієнти

вівсяні пластівці
200 г
цибуля (невелика)
2 шт
картопля
1-2 шт
часник
2-3 зубчика
олія
для смаження
сіль, перець
за смаком
тим'ян
за бажанням

Спосіб приготування:

  1. Залийте вівсяні пластівці однією склянкою окропу, накрийте кришкою і дайте постояти 15-20 хвилин, щоб вони набухли.
  2. Почистіть цибулю та часник, за допомогою блендера подрібніть їх.
  3. Почистіть картоплю, натріть на терці.
  4. З'єднайте всі інгредієнти, додайте спеції і все добре вимішайте.
  5. Змочіть руки у холодній воді, сформуйте котлетки і обсмажте їх на добре розігрітій сковорідці на олії.
  6. За 2-3 хвилини до закінчення смаження зменшіть вогонь, накрийте кришкою та доведіть до готовності.
  7. Подавайте з будь-яким пісним соусом.

Додатково у такі котлети можна додавати мілко порублені печериці, улюблену зелень. Під час формування котлет не робіть їх надто великими, але товщина повинна бути не більше 2 см. Тоді їх буде краще перевертати. Можна також вівсяні пісні котлети за цим рецептом запекти у духовці. Для цього застеліть пергамент на деко, викладіть котлети, змастіть їх олією і поставте в розігріту до 180 градусів духовку на 12-15 хвилин.

Дата публікації
Перегляди
168
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