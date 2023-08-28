Смачні пісні вівсяні котлети: рецепт, який здивує своєю простотою

Котлети займають особливе місце в пісному меню. Вони дуже смачні та ситні, а основними інгредієнтами виступають вівсяні пластівці та картопля.
У понеділок розпочався Успенський піст, під час якого віряни не їдять м'ясні продукти. Зберігайте рецепт смачний пісних котлеток, щоб урізноманітнити своє меню.
Інгредієнти
- вівсяні пластівці
- 200 г
- цибуля (невелика)
- 2 шт
- картопля
- 1-2 шт
- часник
- 2-3 зубчика
- олія
- для смаження
- сіль, перець
- за смаком
- тим'ян
- за бажанням
Спосіб приготування:
- Залийте вівсяні пластівці однією склянкою окропу, накрийте кришкою і дайте постояти 15-20 хвилин, щоб вони набухли.
- Почистіть цибулю та часник, за допомогою блендера подрібніть їх.
- Почистіть картоплю, натріть на терці.
- З'єднайте всі інгредієнти, додайте спеції і все добре вимішайте.
- Змочіть руки у холодній воді, сформуйте котлетки і обсмажте їх на добре розігрітій сковорідці на олії.
- За 2-3 хвилини до закінчення смаження зменшіть вогонь, накрийте кришкою та доведіть до готовності.
- Подавайте з будь-яким пісним соусом.
Додатково у такі котлети можна додавати мілко порублені печериці, улюблену зелень. Під час формування котлет не робіть їх надто великими, але товщина повинна бути не більше 2 см. Тоді їх буде краще перевертати. Можна також вівсяні пісні котлети за цим рецептом запекти у духовці. Для цього застеліть пергамент на деко, викладіть котлети, змастіть їх олією і поставте в розігріту до 180 градусів духовку на 12-15 хвилин.