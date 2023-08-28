Смачні пісні вівсяні котлети: рецепт, який здивує своєю простотою

У понеділок розпочався Успенський піст, під час якого віряни не їдять м'ясні продукти. Зберігайте рецепт смачний пісних котлеток, щоб урізноманітнити своє меню.

Інгредієнти вівсяні пластівці 200 г цибуля (невелика) 2 шт картопля 1-2 шт часник 2-3 зубчика олія для смаження сіль, перець за смаком тим'ян за бажанням

Спосіб приготування:

Залийте вівсяні пластівці однією склянкою окропу, накрийте кришкою і дайте постояти 15-20 хвилин, щоб вони набухли. Почистіть цибулю та часник, за допомогою блендера подрібніть їх. Почистіть картоплю, натріть на терці. З'єднайте всі інгредієнти, додайте спеції і все добре вимішайте. Змочіть руки у холодній воді, сформуйте котлетки і обсмажте їх на добре розігрітій сковорідці на олії. За 2-3 хвилини до закінчення смаження зменшіть вогонь, накрийте кришкою та доведіть до готовності. Подавайте з будь-яким пісним соусом.

Додатково у такі котлети можна додавати мілко порублені печериці, улюблену зелень. Під час формування котлет не робіть їх надто великими, але товщина повинна бути не більше 2 см. Тоді їх буде краще перевертати. Можна також вівсяні пісні котлети за цим рецептом запекти у духовці. Для цього застеліть пергамент на деко, викладіть котлети, змастіть їх олією і поставте в розігріту до 180 градусів духовку на 12-15 хвилин.