Смажена курка з бальзамічним соусом та журавлиною: незвичайний рецепт

Цей рецепт смаженої курки з бальзамічним соусом і журавлиною зовсім нескладний, якщо ви не можете знайти свіжу журавлину, цілком можна використовувати заморожену; просто спочатку розморозьте та обсушіть ягоди.
Інгредієнти
- часник
- 2 зубчики
- оливкова олія екстра-класу
- 3 ст. л.
- журавлина
- 1,5 склянки
- курка
- 8 частин
- сіль та свіжомелений чорний перець
- свіжий чебрець
- 1 ст. л.
- розмарин
- 1 ст. л.
- соєвий соус
- 1 ст. л.
1. У чаші кухонного комбайна або блендера подрібніть до однорідної маси часник, бальзамічний оцет, оливкову олію, соєвий соус і половину склянки журавлини.
2. Покладіть шматочки курки у великий пластиковий пакет і залийте курку маринадом. Закрийте пакет і поставте в холодильник на період від 30 хвилин до 1 години.
3. Розігрійте духовку до 190 градусів. Злегка змастіть велику сковороду або форму для запікання антипригарним спреєм.
4. Дістаньте курку з пакета, залишивши маринад. Покладіть шматочки курки в сковороду або блюдо шкірою донизу і приправте сіллю, перцем, чебрецем і розмарином. Посипте сковороду 1 склянкою журавлини, що залишилася.
5. Запікайте курку, доки шкіра не почне підрум'янюватися, а м'ясо майже буде готове, 20-25 хвилин. Переверніть курку і рясно змастіть кожен шматок маринадом, що залишився. Вилийте залишки маринаду.
6. Збільште температуру духовки до 220 градусів і готуйте, поки куряча шкіра не стане хрусткою, ще 5-8 хвилин. Подавайте негайно.
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