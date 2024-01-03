Смажена курка з бальзамічним соусом та журавлиною: незвичайний рецепт

Цей рецепт смаженої курки з бальзамічним соусом і журавлиною зовсім нескладний, якщо ви не можете знайти свіжу журавлину, цілком можна використовувати заморожену; просто спочатку розморозьте та обсушіть ягоди.

Інгредієнти часник 2 зубчики оливкова олія екстра-класу 3 ст. л. журавлина 1,5 склянки курка 8 частин сіль та свіжомелений чорний перець свіжий чебрець 1 ст. л. розмарин 1 ст. л. соєвий соус 1 ст. л.

1. У чаші кухонного комбайна або блендера подрібніть до однорідної маси часник, бальзамічний оцет, оливкову олію, соєвий соус і половину склянки журавлини.

2. Покладіть шматочки курки у великий пластиковий пакет і залийте курку маринадом. Закрийте пакет і поставте в холодильник на період від 30 хвилин до 1 години.

3. Розігрійте духовку до 190 градусів. Злегка змастіть велику сковороду або форму для запікання антипригарним спреєм.

4. Дістаньте курку з пакета, залишивши маринад. Покладіть шматочки курки в сковороду або блюдо шкірою донизу і приправте сіллю, перцем, чебрецем і розмарином. Посипте сковороду 1 склянкою журавлини, що залишилася.

5. Запікайте курку, доки шкіра не почне підрум'янюватися, а м'ясо майже буде готове, 20-25 хвилин. Переверніть курку і рясно змастіть кожен шматок маринадом, що залишився. Вилийте залишки маринаду.

6. Збільште температуру духовки до 220 градусів і готуйте, поки куряча шкіра не стане хрусткою, ще 5-8 хвилин. Подавайте негайно.

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