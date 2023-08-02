Смажені кабачки у незвичному клярі: на смак, наче м'ясо

Вродило багато кабачків? Спробуйте приготувати смажені кабачки з сиром у клярі, які за смаком нагадуватимуть м'ясо.

Кабачок — популярний овоч в Україні. З нього можна готувати закуски, оладки, закусочні торти, млинці, консервовані салати тощо. Спробуйте цікаві смажені кабачки в незвичному клярі, щоб здивувати родину чи гостей цікавим смаком.

Інгредієнти:

кабачки 2 шт.;

яйця 3 шт.;

твердий сир 100 г;

панірувальні сухарі 100 г;

борошно 2 ст. л;

паприка за смаком;

італійські трави за смаком;

сіль за смаком;

перець за смаком;

олія для смаження.

Для соусу:

йогурт або сметана 3 ст. л;

огірки 1 шт.;

часник 2 зубчики;

кріп 2 гілочки;

сіль за смаком;

паприка за смаком.

Спосіб приготування: