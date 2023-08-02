Смажені кабачки у незвичному клярі: на смак, наче м'ясо

Вродило багато кабачків? Спробуйте приготувати смажені кабачки з сиром у клярі, які за смаком нагадуватимуть м'ясо.
Кабачок — популярний овоч в Україні. З нього можна готувати закуски, оладки, закусочні торти, млинці, консервовані салати тощо. Спробуйте цікаві смажені кабачки в незвичному клярі, щоб здивувати родину чи гостей цікавим смаком.
Інгредієнти:
- кабачки 2 шт.;
- яйця 3 шт.;
- твердий сир 100 г;
- панірувальні сухарі 100 г;
- борошно 2 ст. л;
- паприка за смаком;
- італійські трави за смаком;
- сіль за смаком;
- перець за смаком;
- олія для смаження.
Для соусу:
- йогурт або сметана 3 ст. л;
- огірки 1 шт.;
- часник 2 зубчики;
- кріп 2 гілочки;
- сіль за смаком;
- паприка за смаком.
Спосіб приготування:
- Спочатку кабачки потрібно ретельно вимити, підсушити, нарізати тонкими слайсами (1-1,5 см завтошки).
- Збити яйця, додати до них сіль, перець і тертий сир.
- Борошно й панірувальні сухарі змішати в окремій мисці.
- Кожен слайс обваляти спочатку в борошні, потім обмокнути в яйце з сиром, обсмажити з двох боків на добре розігрітій сковороді до золотистої скоринки.
- Приготувати соус: змішати сметану (йогурт), нарізаний кубиками огірок, часник, спеції.
- Подавати можна як гарячими, так і холодними.