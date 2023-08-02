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Смажені кабачки у незвичному клярі: на смак, наче м'ясо

Час приготування
25 хвилин
Харчова цінність на 100 г
136 ккал
Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
1519
Час на прочитання
1 хв
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Смажені кабачки у незвичному клярі: на смак, наче м'ясо

Смажені кабачки з сиром у клярі: на смак, наче м'ясо / Фото: Pexels

Вродило багато кабачків? Спробуйте приготувати смажені кабачки з сиром у клярі, які за смаком нагадуватимуть м'ясо.

Кабачок — популярний овоч в Україні. З нього можна готувати закуски, оладки, закусочні торти, млинці, консервовані салати тощо. Спробуйте цікаві смажені кабачки в незвичному клярі, щоб здивувати родину чи гостей цікавим смаком.

Інгредієнти:

  • кабачки 2 шт.;
  • яйця 3 шт.;
  • твердий сир 100 г;
  • панірувальні сухарі 100 г;
  • борошно 2 ст. л;
  • паприка за смаком;
  • італійські трави за смаком;
  • сіль за смаком;
  • перець за смаком;
  • олія для смаження.

Для соусу:

  • йогурт або сметана 3 ст. л;
  • огірки 1 шт.;
  • часник 2 зубчики;
  • кріп 2 гілочки;
  • сіль за смаком;
  • паприка за смаком.

Спосіб приготування:

  1. Спочатку кабачки потрібно ретельно вимити, підсушити, нарізати тонкими слайсами (1-1,5 см завтошки).
  2. Збити яйця, додати до них сіль, перець і тертий сир.
  3. Борошно й панірувальні сухарі змішати в окремій мисці.
  4. Кожен слайс обваляти спочатку в борошні, потім обмокнути в яйце з сиром, обсмажити з двох боків на добре розігрітій сковороді до золотистої скоринки.
  5. Приготувати соус: змішати сметану (йогурт), нарізаний кубиками огірок, часник, спеції.
  6. Подавати можна як гарячими, так і холодними.

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Дата публікації
Перегляди
1519
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