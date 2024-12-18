Соковита серединка і хрумка скоринка: рецепт смачних котлет з кулінарної книги 1947 року

Котлети за цим старим рецептом виходять неймовірно соковитими, смачними і хрумкими зовні. Головне – правильно підібрати інгредієнти та їхню кількість.

Обов'язково спробуйте приготувати котлети за цим рецептом зі старої книги. Ви не пожалкуєте.

Інгредієнти свинина 400 г яловичина 300 г цибулина 1 шт. часник 1 зубок хліб білий 100 г вершки 70 мл борошно 50 г олія для смаження сіль, перець за смаком

Процес приготування:

М'ясо перекрутити в м'ясорубці, додати подрібнені цибулю і часник. Перемішати. У хліба відрізати скоринку, м'якоть залити вершками та залишити на 10 хвилин. Викласти до глибокої миски м'який хліб, фарш, посолити й поперчити. Перемішати до однорідності. Добре відбити, щоб він тримав форму. Після замішування фарш залишити в холодильнику на 10 хвилин, після цього вологими руками сформувати котлети, відбиваючи ще раз на етапі формування. Обваляти кожну в борошні з обох боків. Налити олію у сковороду, нагріти та викласти котлети. Обсмажити 1–2 хвилини до золотавої скоринки з обох боків. Потім зменшити вогонь, накрити кришкою і смажити ще 15-20 хвилин.

Смачного!