Соковита серединка і хрумка скоринка: рецепт смачних котлет з кулінарної книги 1947 року

Котлети за цим старим рецептом виходять неймовірно соковитими, смачними і хрумкими зовні. Головне – правильно підібрати інгредієнти та їхню кількість.
Обов'язково спробуйте приготувати котлети за цим рецептом зі старої книги. Ви не пожалкуєте.
Інгредієнти
- свинина
- 400 г
- яловичина
- 300 г
- цибулина
- 1 шт.
- часник
- 1 зубок
- хліб білий
- 100 г
- вершки
- 70 мл
- борошно
- 50 г
- олія
- для смаження
- сіль, перець
- за смаком
Процес приготування:
- М'ясо перекрутити в м'ясорубці, додати подрібнені цибулю і часник. Перемішати. У хліба відрізати скоринку, м'якоть залити вершками та залишити на 10 хвилин. Викласти до глибокої миски м'який хліб, фарш, посолити й поперчити. Перемішати до однорідності. Добре відбити, щоб він тримав форму.
- Після замішування фарш залишити в холодильнику на 10 хвилин, після цього вологими руками сформувати котлети, відбиваючи ще раз на етапі формування. Обваляти кожну в борошні з обох боків.
- Налити олію у сковороду, нагріти та викласти котлети. Обсмажити 1–2 хвилини до золотавої скоринки з обох боків. Потім зменшити вогонь, накрити кришкою і смажити ще 15-20 хвилин.
Смачного!