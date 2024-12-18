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Соковита серединка і хрумка скоринка: рецепт смачних котлет з кулінарної книги 1947 року

Час приготування
1 год. 2 хв.
Харчова цінність на 100 г
108 ккал
Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
854
Час на прочитання
1 хв
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Соковита серединка і хрумка скоринка: рецепт смачних котлет з кулінарної книги 1947 року

Котлети за рецептом 1947 року / Фото: pixabay.com

Котлети за цим старим рецептом виходять неймовірно соковитими, смачними і хрумкими зовні. Головне – правильно підібрати інгредієнти та їхню кількість.

Обов'язково спробуйте приготувати котлети за цим рецептом зі старої книги. Ви не пожалкуєте.

Інгредієнти

свинина
400 г
яловичина
300 г
цибулина
1 шт.
часник
1 зубок
хліб білий
100 г
вершки
70 мл
борошно
50 г
олія
для смаження
сіль, перець
за смаком

Процес приготування:

  1. М'ясо перекрутити в м'ясорубці, додати подрібнені цибулю і часник. Перемішати. У хліба відрізати скоринку, м'якоть залити вершками та залишити на 10 хвилин. Викласти до глибокої миски м'який хліб, фарш, посолити й поперчити. Перемішати до однорідності. Добре відбити, щоб він тримав форму.
  2. Після замішування фарш залишити в холодильнику на 10 хвилин, після цього вологими руками сформувати котлети, відбиваючи ще раз на етапі формування. Обваляти кожну в борошні з обох боків.
  3. Налити олію у сковороду, нагріти та викласти котлети. Обсмажити 1–2 хвилини до золотавої скоринки з обох боків. Потім зменшити вогонь, накрити кришкою і смажити ще 15-20 хвилин.

Смачного!

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