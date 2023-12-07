Соковите куряче філе з сиром та ананасом у духовці: святковий рецепт

Вам знадобиться всього три основні інгредієнти, 20 хвилин часу – і гаряча страва готова. Поєднання курячого філе та ананаса – безпрограшний варіант для святкового столу. А приготування страви в духовці дозволяє м'ясу просочитися солодким смаком ананаса та зберегти соковитість.
Інгредієнти
- куряче філе
- 800 г
- ананаси консервовані
- 300 г
- сир твердий
- 200 г
- майонез
- 2 ст. л.
- перець чорний мелений
- сіль
- Куряче філе наріжте вздовж на шматочки. Викладіть на застелене пергаментом деко. Посоліть і поперчіть. М'ясо змастіть майонезом.
- З ананаса злийте рідину та наріжте на тонкі шматочки. Викладіть на куряче філе. Посипте сиром, натертим на великій тертці.
- Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 30 хвилин до золотистого кольору.
Поради:
- Деко не повинно бути великим, всі інгредієнти мають бути покладеними близько один до одного.
- Майонез можна замінити сметаною.