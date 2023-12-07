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Соковите куряче філе з сиром та ананасом у духовці: святковий рецепт

Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
162 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
627
Час на прочитання
1 хв
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Соковите куряче філе з сиром та ананасом у духовці: святковий рецепт

Соковите куряче філе з сиром та ананасом у духовці / Фото: Credits

Вам знадобиться всього три основні інгредієнти, 20 хвилин часу – і гаряча страва готова. Поєднання курячого філе та ананаса – безпрограшний варіант для святкового столу. А приготування страви в духовці дозволяє м'ясу просочитися солодким смаком ананаса та зберегти соковитість.

Інгредієнти

куряче філе
800 г
ананаси консервовані
300 г
сир твердий
200 г
майонез
2 ст. л.
перець чорний мелений
сіль
  1. Куряче філе наріжте вздовж на шматочки. Викладіть на застелене пергаментом деко. Посоліть і поперчіть. М'ясо змастіть майонезом.
  2. З ананаса злийте рідину та наріжте на тонкі шматочки. Викладіть на куряче філе. Посипте сиром, натертим на великій тертці.
  3. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 30 хвилин до золотистого кольору.

Поради:

  • Деко не повинно бути великим, всі інгредієнти мають бути покладеними близько один до одного.
  • Майонез можна замінити сметаною.

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Дата публікації
Перегляди
627
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