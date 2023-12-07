Соковите куряче філе з сиром та ананасом у духовці: святковий рецепт

Вам знадобиться всього три основні інгредієнти, 20 хвилин часу – і гаряча страва готова. Поєднання курячого філе та ананаса – безпрограшний варіант для святкового столу. А приготування страви в духовці дозволяє м'ясу просочитися солодким смаком ананаса та зберегти соковитість.