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Соковиті котлети по-німецьки: додайте в фарш один цікавий інгредієнт

Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
240 ккал
Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
1763
Час на прочитання
1 хв
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Соковиті котлети по-німецьки: додайте в фарш один цікавий інгредієнт

Котлети по-німецьки з маринованими огірками / Фото: Unsplash

Що додають до фаршу німецькі кухарі, щоб котлети вийшли ідеально соковитими.

Мало кому відомо, що мариновані огірки можуть зробити котлети надзвичайно соковитими. Вони настільки ніжні, що при надкушуванні буквально наповнюються соком. При цьому смак огірка зовсім не домінує в страві.

Інгредієнти

куряче філе
500 г
цибуля
100 г
мариновані огірки
100 г
білий хліб
3 скибочки
часник
1 зубчик
яйце
1 шт.
сіль, перець, спеції
за смаком

Процес приготування:

  1. Філе разом із цибулею, маринованими огірками, часником і хлібом подрібнюємо за допомогою м’ясорубки. Якщо у вас потужний блендер, можна скористатися ним.
  2. До отриманої маси додаємо яйце, сіль і улюблені спеції. Добре перемішуємо, щоб фарш став однорідним, після чого формуємо котлети.
  3. Найкраще запікати їх у духовці. Для цього змащуємо олією деко або форму для запікання й викладаємо котлети.
  4. Готуємо приблизно 30 хвилин за температури 180°C.

Смачного!

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