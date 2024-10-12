Соковиті м'ясні котлети з пшоном: рецепт по-єврейськи, який сподобається всім

Спробуйте ці соковиті, смачні та дуже ніжні котлети з пшоном.

Якщо у вас залишилася після обіду чи вечері каша з пшона, спробуйте приготувати таку смачну м'ясну страву.

Інгредієнти свинячий фарш 500 г пшоняна крупа 2 ст. ложки ріпчаста цибуля 100 г часник 2 зубчика батон 80 г олія 3-4 ст. ложки сіль за смаком чорний мелений перець за смаком

Процес приготування:

Якщо у вас немає вже готового пшона, то спершу відваріть крупу. Для цього її потрібно промити під проточною водою, залити на хвилину окропом. А потім воду злити, висипати пшоно в каструлю з холодною водою (100-150 мл) і поставте на вогонь. Доведіть до кипіння і варіть на маленькому вогні 15 хвилин. Крупа повинна бути повністю готовою. Навіть добре, якщо вона трішки розвариться. Дайте повністю охолонути. Шматочки батона без шкірки залийте 150 мл води і залишіть на 5 хвилин. Очистіть часник і цибулю, наріжте їх і подрібніть до стану пюре в блендері. Хліб відіжміть від води, додайте до часнику з цибулею, не забудьте охолоджене пшоно і фарш. Посоліть і поперчіть. Сформуйте невеликі котлети. Викладіть їх на розігріту сковороду з олією, смажте по 5-7 хвилин з кожного боку.

Щоб прибрати залишки олії, викладіть готові котлети на паперові рушники. Смачного!