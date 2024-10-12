Соковиті м'ясні котлети з пшоном: рецепт по-єврейськи, який сподобається всім

Спробуйте ці соковиті, смачні та дуже ніжні котлети з пшоном.
Якщо у вас залишилася після обіду чи вечері каша з пшона, спробуйте приготувати таку смачну м'ясну страву.
Інгредієнти
- свинячий фарш
- 500 г
- пшоняна крупа
- 2 ст. ложки
- ріпчаста цибуля
- 100 г
- часник
- 2 зубчика
- батон
- 80 г
- олія
- 3-4 ст. ложки
- сіль
- за смаком
- чорний мелений перець
- за смаком
Процес приготування:
- Якщо у вас немає вже готового пшона, то спершу відваріть крупу. Для цього її потрібно промити під проточною водою, залити на хвилину окропом. А потім воду злити, висипати пшоно в каструлю з холодною водою (100-150 мл) і поставте на вогонь.
- Доведіть до кипіння і варіть на маленькому вогні 15 хвилин. Крупа повинна бути повністю готовою. Навіть добре, якщо вона трішки розвариться. Дайте повністю охолонути.
- Шматочки батона без шкірки залийте 150 мл води і залишіть на 5 хвилин.
- Очистіть часник і цибулю, наріжте їх і подрібніть до стану пюре в блендері.
- Хліб відіжміть від води, додайте до часнику з цибулею, не забудьте охолоджене пшоно і фарш. Посоліть і поперчіть.
- Сформуйте невеликі котлети. Викладіть їх на розігріту сковороду з олією, смажте по 5-7 хвилин з кожного боку.
Щоб прибрати залишки олії, викладіть готові котлети на паперові рушники. Смачного!