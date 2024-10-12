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Соковиті м'ясні котлети з пшоном: рецепт по-єврейськи, який сподобається всім

Час приготування
45 хвилин
Харчова цінність на 100 г
126 ккал
Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
69
Час на прочитання
1 хв
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Соковиті м'ясні котлети з пшоном: рецепт по-єврейськи, який сподобається всім

Простий рецепт котлет з фарша і пшона / Фото: ТСН.ua

Спробуйте ці соковиті, смачні та дуже ніжні котлети з пшоном.

Якщо у вас залишилася після обіду чи вечері каша з пшона, спробуйте приготувати таку смачну м'ясну страву. 

Інгредієнти

свинячий фарш
500 г
пшоняна крупа
2 ст. ложки
ріпчаста цибуля
100 г
часник
2 зубчика
батон
80 г
олія
3-4 ст. ложки
сіль
за смаком
чорний мелений перець
за смаком

Процес приготування:

  1. Якщо у вас немає вже готового пшона, то спершу відваріть крупу. Для цього її потрібно промити під проточною водою, залити на хвилину окропом. А потім воду злити, висипати пшоно в каструлю з холодною водою (100-150 мл) і поставте на вогонь.
  2. Доведіть до кипіння і варіть на маленькому вогні 15 хвилин. Крупа повинна бути повністю готовою. Навіть добре, якщо вона трішки розвариться. Дайте повністю охолонути.
  3. Шматочки батона без шкірки залийте 150 мл води і залишіть на 5 хвилин.
  4. Очистіть часник і цибулю, наріжте їх і подрібніть до стану пюре в блендері.
  5. Хліб відіжміть від води, додайте до часнику з цибулею, не забудьте охолоджене пшоно і фарш. Посоліть і поперчіть.
  6. Сформуйте невеликі котлети. Викладіть їх на розігріту сковороду з олією, смажте по 5-7 хвилин з кожного боку.

Щоб прибрати залишки олії, викладіть готові котлети на паперові рушники. Смачного!

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