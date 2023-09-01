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Соковиті мазурики: рецепт української традиційної страви, яка нагодує всю сім'ю

Час приготування
35 хвилин
Харчова цінність на 100 г
150 ккал
Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
384
Час на прочитання
1 хв
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Соковиті мазурики: рецепт української традиційної страви, яка нагодує всю сім'ю

Мазурики по-волинськи: рецепт / Фото: YouTube

Українська традиційна кухня — дивовижний світ, який не варто забувати. Як приготувати мазурики по-волинськи: рецепт, що допоможе нагодувати всю родину.

Існує багато варіантів, щоб смачно й корисно приготувати м'ясо на вечерю для всієї родини. Ми ж сьогодні пропонуємо українську традиційну страву — мазурики по-волинськи.

Інгредієнти

куряче філе
800 г
яйця курячі
3 шт.
сир
50 г
вершкове масло
50 г
молоко
25 мл
часник
за смаком
сіль
дрібка
панірувальні сухарі
50 г

Спосіб приготування:

  1. Насамперед з індичого філе потрібно приготувати фарш. Для цього м'ясо пропускають через м'ясорубку. Щоб фарш був піддатливішим і ніжнішим, цю дію повторюють кілька разів.
  2. Тепер майбутні мазурики потрібно наповнити. Додайте до прокрученої індички розтоплене вершкове масло, збиті яйця, молоко й сир, який попередньо потрібно натерти на дрібній тертці. Все ретельно перемішайте, щоб не залишилося грудочок.
  3. Тепер фарш треба посолити й поперчити за смаком, додати трохи сухого чи вичавленого часнику. Знову все ретельно вимішати.
  4. На цьому етапі, якщо ви не поспішаєте, краще дати м'ясу настоятися і увібрати в себе приправи.
  5. Потім сформуйте з фаршу подовгувасті котлетки, обваляйте в панірувальних сухарях і смажте на сковороді з розпеченим маслом з двох боків до золотавої скоринки.

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Дата публікації
Перегляди
384
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