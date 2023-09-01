Соковиті мазурики: рецепт української традиційної страви, яка нагодує всю сім'ю

Українська традиційна кухня — дивовижний світ, який не варто забувати. Як приготувати мазурики по-волинськи: рецепт, що допоможе нагодувати всю родину.

Існує багато варіантів, щоб смачно й корисно приготувати м'ясо на вечерю для всієї родини. Ми ж сьогодні пропонуємо українську традиційну страву — мазурики по-волинськи.

Інгредієнти куряче філе 800 г яйця курячі 3 шт. сир 50 г вершкове масло 50 г молоко 25 мл часник за смаком сіль дрібка панірувальні сухарі 50 г

Спосіб приготування: