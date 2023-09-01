Соковиті мазурики: рецепт української традиційної страви, яка нагодує всю сім'ю

Українська традиційна кухня — дивовижний світ, який не варто забувати. Як приготувати мазурики по-волинськи: рецепт, що допоможе нагодувати всю родину.
Існує багато варіантів, щоб смачно й корисно приготувати м'ясо на вечерю для всієї родини. Ми ж сьогодні пропонуємо українську традиційну страву — мазурики по-волинськи.
Інгредієнти
- куряче філе
- 800 г
- яйця курячі
- 3 шт.
- сир
- 50 г
- вершкове масло
- 50 г
- молоко
- 25 мл
- часник
- за смаком
- сіль
- дрібка
- панірувальні сухарі
- 50 г
Спосіб приготування:
- Насамперед з індичого філе потрібно приготувати фарш. Для цього м'ясо пропускають через м'ясорубку. Щоб фарш був піддатливішим і ніжнішим, цю дію повторюють кілька разів.
- Тепер майбутні мазурики потрібно наповнити. Додайте до прокрученої індички розтоплене вершкове масло, збиті яйця, молоко й сир, який попередньо потрібно натерти на дрібній тертці. Все ретельно перемішайте, щоб не залишилося грудочок.
- Тепер фарш треба посолити й поперчити за смаком, додати трохи сухого чи вичавленого часнику. Знову все ретельно вимішати.
- На цьому етапі, якщо ви не поспішаєте, краще дати м'ясу настоятися і увібрати в себе приправи.
- Потім сформуйте з фаршу подовгувасті котлетки, обваляйте в панірувальних сухарях і смажте на сковороді з розпеченим маслом з двох боків до золотавої скоринки.