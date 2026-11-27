Плов з гарбузом

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Плов традиційно асоціюється з рисом, м’ясом та овочами, проте існують і солодкі варіанти цієї страви. Один із них готують із гарбузом, яблуками, курагою та родзинками. Завдяки поєднанню фруктів, меду й ароматних спецій рис набуває приємного солодкого смаку. Рецептом такого незвичайного плову поділилося кулінарне видання SHUBA.

Інгредієнти для солодкого плову

На 4 порції знадобляться:

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рис басматі або інший довгозернистий — 250 г;

гарбуз — 300 г;

яблука — 2 шт.;

курага — 70 г;

родзинки — 30 г;

волоські горіхи — 40 г;

вершкове масло — 50 г;

вода — 450 мл;

мед — 1 ст. л.;

мелена кориця — ½ ч. л.;

ванільний цукор — 1 ч. л.;

сіль — невелика дрібка.

Як приготувати плов із гарбузом і фруктами

Підготуйте рис і сухофрукти

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Рис кілька разів промийте холодною водою, доки вона не стане майже прозорою. Це допоможе видалити зайвий крохмаль, завдяки чому готовий плов буде розсипчастішим.

Курагу наріжте невеликими шматочками. Родзинки промийте, залийте теплою водою на п’ять хвилин, після чого відкиньте на сито. Так само можна ненадовго замочити курагу, якщо вона надто суха.

Наріжте гарбуз і яблука

Гарбуз очистьте від шкірки та насіння. М’якоть наріжте приблизно однаковими кубиками завбільшки 1,5–2 см.

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Яблука помийте, видаліть серцевину та наріжте шматочками. Шкірку можна залишити, якщо вона тонка. Найкраще обирати щільні кисло-солодкі яблука, які не розваряться під час приготування.

Волоські горіхи подрібніть ножем.

Приготуйте гарбуз із фруктами

У каструлі з товстим дном або глибокій сковороді розтопіть вершкове масло. Викладіть гарбуз і обсмажуйте на середньому вогні приблизно 4–5 хвилин, періодично помішуючи.

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Після цього додайте яблука, курагу та родзинки. Покладіть мед, корицю, ванільний цукор і дрібку солі.

Обережно перемішайте та прогрівайте ще 2–3 хвилини. За цей час фрукти почнуть віддавати сік, а гарбуз просочиться ароматом спецій.

Додайте рис

На гарбузово-фруктову суміш рівномірно викладіть промитий рис. Розподіліть його по поверхні, але не перемішуйте з іншими інгредієнтами.

Обережно влийте 450 мл гарячої води. Накрийте каструлю кришкою та доведіть до кипіння.

Після цього зменште вогонь до мінімального й готуйте приблизно 15–18 хвилин, поки рис не вбере рідину та не стане м’яким.

Під час приготування плов краще не перемішувати, щоб зерна рису не злипалися, а шматочки фруктів не перетворилися на пюре.

Дайте плову настоятися

Коли рис буде готовий, вимкніть вогонь, але не знімайте кришку ще 10 хвилин. За цей час страва настоїться, а рис увібере залишки вологи та фруктовий аромат.

Потім обережно перемішайте плов, додайте подрібнені волоські горіхи та подавайте до столу.

Що зробити, щоб солодкий плов вийшов смачним

Для цієї страви найкраще використовувати довгозернистий рис або басматі. Він добре тримає форму й за правильного приготування залишається розсипчастим.

Гарбуз бажано обирати солодких сортів, наприклад мускатний. Важливо не нарізати його надто дрібно, інакше під час тушкування він може розваритися.

Якщо яблука та сухофрукти достатньо солодкі, кількість меду можна зменшити або взагалі його не додавати. Замість кураги також підійдуть чорнослив чи сушені яблука.

Горіхи краще додавати безпосередньо перед подаванням, щоб вони залишалися хрусткими.

Якщо під час приготування вся вода вже вбралася, але рис ще твердий, можна долити трохи гарячої води та потримати страву під кришкою на слабкому вогні ще кілька хвилин.

Готовий плов смакує як теплим, так і охолодженим. За бажанням його можна доповнити натуральним йогуртом.

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