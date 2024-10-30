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Справжній взірець здорового харчування: як приготувати смачну гарбузову кашу з пшоном

Час приготування
55 хвилин
Харчова цінність на 100 г
120 ккал
Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
334
Час на прочитання
1 хв
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Справжній взірець здорового харчування: як приготувати смачну гарбузову кашу з пшоном

Гарбузова каша на молоці з пшоном / Фото: Unsplash

Це надзвичайно смачна осіння каша, яка ще й є джерелом великої кількості вітамінів та мінералів. Вона ідеально підходить для будь-якого приймання їжі.

Ця каша містить вітаміни А, С та Е, а також велику кількість клітковини і білок.

Інгредієнти

гарбуз
500 г
пшоно
200 г
молоко
1 л
цукор
4 ст. ложки
паличка кориці
1 шт.
вершкове масло
100 г
сіль
за смаком

Процес приготування:

  1. Спочатку потрібно почистити гарбуз від шкірки, розрізати і прибрати насіння. Нарізати овоч кубиками.
  2. Пшоно обов'язково промийте під проточною водою кілька разів до прозорості рідини, а потім залийте на 1-2 хвилини окропом.
  3. В каструлі доведіть до кипіння молоко, додайте цукор, сіль, гарбуз та паличку кориці. Варіть на середньому вогні 20 хвилин.
  4. Додайте в каструлю промите пшоно, зменшіть вогонь і варіть ще 30 хвилин, поки пшоно не вбере в себе всю рідину і не стане м'яким.
  5. Наприкінці додайте вершкове масло і ретельно перемішайте.

Смачного!

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