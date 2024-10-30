Справжній взірець здорового харчування: як приготувати смачну гарбузову кашу з пшоном

Це надзвичайно смачна осіння каша, яка ще й є джерелом великої кількості вітамінів та мінералів. Вона ідеально підходить для будь-якого приймання їжі.
Ця каша містить вітаміни А, С та Е, а також велику кількість клітковини і білок.
Інгредієнти
- гарбуз
- 500 г
- пшоно
- 200 г
- молоко
- 1 л
- цукор
- 4 ст. ложки
- паличка кориці
- 1 шт.
- вершкове масло
- 100 г
- сіль
- за смаком
Процес приготування:
- Спочатку потрібно почистити гарбуз від шкірки, розрізати і прибрати насіння. Нарізати овоч кубиками.
- Пшоно обов'язково промийте під проточною водою кілька разів до прозорості рідини, а потім залийте на 1-2 хвилини окропом.
- В каструлі доведіть до кипіння молоко, додайте цукор, сіль, гарбуз та паличку кориці. Варіть на середньому вогні 20 хвилин.
- Додайте в каструлю промите пшоно, зменшіть вогонь і варіть ще 30 хвилин, поки пшоно не вбере в себе всю рідину і не стане м'яким.
- Наприкінці додайте вершкове масло і ретельно перемішайте.
Смачного!