Свинина, запечена в духовці на ґратах: рецепт розкішної гарячої страви

Запечене м'ясо можна подавати як гарячу страву або остудити, нарізати скибочками і викласти на блюдо. Чим довше ви маринуватимете м'ясо, тим ніжнішим і м'якшим воно буде. Свинина на ґратах у духовці виходить із карамельною скоринкою, бо до маринаду входить мед. Для приготування страви нам знадобляться шматок м'яса та спеції.