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Свинина, запечена в духовці на ґратах: рецепт розкішної гарячої страви

Час приготування
1 год. 10 хв.
Харчова цінність на 100 г
268 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
204
Час на прочитання
1 хв
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Свинина, запечена в духовці на ґратах: рецепт розкішної гарячої страви

Свинина запечена в духовці на решітці / Фото: Credits

Запечене м'ясо можна подавати як гарячу страву або остудити, нарізати скибочками і викласти на блюдо. Чим довше ви маринуватимете м'ясо, тим ніжнішим і м'якшим воно буде. Свинина на ґратах у духовці виходить із карамельною скоринкою, бо до маринаду входить мед. Для приготування страви нам знадобляться шматок м'яса та спеції.

Інгредієнти

свиняча шия
1 кг
паприка мелена солодка
1 ч. л.
коріандр мелений
1 ч. л.
перець чорний мелений
1 ч. л.
сіль
мед
1 ч. л.
кетчуп гострий
1 ст. л.
паприка мелена
0,5 ч. л.
  1. М'ясо промийте та обсушіть паперовим рушником. По всій поверхні зверху та знизу зробіть надрізи глибиною близько п'яти міліметрів. Посоліть, поперчіть. Посипте паприкою, коріандром та перцем. Добре утріть суміш у м'ясо з усіх боків.
  2. Загорніть м'ясо в плівку та відправте в холодильник на п'ять годин, а бажано на ніч.
  3. Викладіть м'ясо на решітку, під неї підставте деко. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 20 хвилин.
  4. Для глазурі змішайте мед, кетчуп та паприку. Перемішайте. Дістаньте м'ясо з духовки та змастіть його глазур'ю. Поставте знову в духовку на 20 хвилин.

Поради:

Для запікання можна використовувати свинячу грудинку.

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