Свинина, запечена в духовці на ґратах: рецепт розкішної гарячої страви

Запечене м'ясо можна подавати як гарячу страву або остудити, нарізати скибочками і викласти на блюдо. Чим довше ви маринуватимете м'ясо, тим ніжнішим і м'якшим воно буде. Свинина на ґратах у духовці виходить із карамельною скоринкою, бо до маринаду входить мед. Для приготування страви нам знадобляться шматок м'яса та спеції.
Інгредієнти
- свиняча шия
- 1 кг
- паприка мелена солодка
- 1 ч. л.
- коріандр мелений
- 1 ч. л.
- перець чорний мелений
- 1 ч. л.
- сіль
- мед
- 1 ч. л.
- кетчуп гострий
- 1 ст. л.
- паприка мелена
- 0,5 ч. л.
- М'ясо промийте та обсушіть паперовим рушником. По всій поверхні зверху та знизу зробіть надрізи глибиною близько п'яти міліметрів. Посоліть, поперчіть. Посипте паприкою, коріандром та перцем. Добре утріть суміш у м'ясо з усіх боків.
- Загорніть м'ясо в плівку та відправте в холодильник на п'ять годин, а бажано на ніч.
- Викладіть м'ясо на решітку, під неї підставте деко. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 20 хвилин.
- Для глазурі змішайте мед, кетчуп та паприку. Перемішайте. Дістаньте м'ясо з духовки та змастіть його глазур'ю. Поставте знову в духовку на 20 хвилин.
Поради:
Для запікання можна використовувати свинячу грудинку.
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