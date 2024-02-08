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Свинячі реберця, тушковані в томатному соусі, з чорносливом: смачний рецепт

Час приготування
1 год. 30 хв.
Харчова цінність на 100 г
144 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
213
Час на прочитання
1 хв
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Свинячі реберця, тушковані в томатному соусі, з чорносливом: смачний рецепт

Свиные ребрышки тушеные в томатном соусе с черносливом / Фото: Credits

Щоб приготувати страву, яка просто тане в роті, вибирайте м'ясисті реберця з гарним прошарком м'яса. Апетитні реберця, тушковані в томатному соусі, виходять ніжними. А чорнослив та мед нададуть м'ясу особливий смак та аромат. Ідеально підходять до будь-якого гарніру: картопляне пюре, макарони чи рис.

Інгредієнти

свинячі ребра
1 кг
томатний сік домашній
500 г
чорнослив (без кісточок)
150 г
мед
2 ст. л.
цибуля ріпчаста
4 шт.
лавровий лист
2 шт.
чорний перець мелений
сіль
олія
  1. Чорнослив обдайте окропом і наріжте соломкою.
  2. Цибулю очистіть і наріжте півкільцями.
  3. Томатний сік з'єднайте із медом. Перемішайте.
  4. Свинячі ребра помийте та обсушіть. Наріжте на порційні шматочки.
  5. На розігрітій сковороді з розпеченою олією обсмажте м'ясо до золотистої скоринки. Потім додайте цибулю і обсмажте до напівготовності. Влийте томатно-медовий соус і перемішайте. Додайте чорнослив, лавровий лист, перець і сіль.
  6. Тушкуйте на середньому вогні під закритою кришкою 1 годину.

Поради:

  • Замість домашнього томатного соку можна використовувати готові томати у банці без шкірки.

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