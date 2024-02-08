Свинячі реберця, тушковані в томатному соусі, з чорносливом: смачний рецепт

Щоб приготувати страву, яка просто тане в роті, вибирайте м'ясисті реберця з гарним прошарком м'яса. Апетитні реберця, тушковані в томатному соусі, виходять ніжними. А чорнослив та мед нададуть м'ясу особливий смак та аромат. Ідеально підходять до будь-якого гарніру: картопляне пюре, макарони чи рис.