Свинячі реберця, тушковані в томатному соусі, з чорносливом: смачний рецепт

Щоб приготувати страву, яка просто тане в роті, вибирайте м'ясисті реберця з гарним прошарком м'яса. Апетитні реберця, тушковані в томатному соусі, виходять ніжними. А чорнослив та мед нададуть м'ясу особливий смак та аромат. Ідеально підходять до будь-якого гарніру: картопляне пюре, макарони чи рис.
Інгредієнти
- свинячі ребра
- 1 кг
- томатний сік домашній
- 500 г
- чорнослив (без кісточок)
- 150 г
- мед
- 2 ст. л.
- цибуля ріпчаста
- 4 шт.
- лавровий лист
- 2 шт.
- чорний перець мелений
- сіль
- олія
- Чорнослив обдайте окропом і наріжте соломкою.
- Цибулю очистіть і наріжте півкільцями.
- Томатний сік з'єднайте із медом. Перемішайте.
- Свинячі ребра помийте та обсушіть. Наріжте на порційні шматочки.
- На розігрітій сковороді з розпеченою олією обсмажте м'ясо до золотистої скоринки. Потім додайте цибулю і обсмажте до напівготовності. Влийте томатно-медовий соус і перемішайте. Додайте чорнослив, лавровий лист, перець і сіль.
- Тушкуйте на середньому вогні під закритою кришкою 1 годину.
Поради:
- Замість домашнього томатного соку можна використовувати готові томати у банці без шкірки.
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