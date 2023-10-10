Свинячі реберця, запечені в пиві: класичний рецепт

Свинячі ребра, мариновані в пиві, подають і як гарнір, і як закуску. Реберця маринуються на ніч, і завдяки тривалому томлінню в темному пиві м'ясо виходить дуже ніжним і з хрусткою скоринкою.
Інгредієнти
- свинячі ребра
- 1,5 кг
- пиво темне
- 0,5 л
- мед
- 3 ст. л.
- кетчуп
- 3 ст. л.
- імбир свіжий
- 100 г
- чебрець сухий
- 0,5 ч. л.
- гірчиця суха
- 1 ст. л.
- перець чорний мелений
- сіль
Свинячі ребра промийте та обсушіть паперовим рушником.
Імбир натріть на дрібній тертці. Додайте гірчицю, мед, чебрець, перець і сіль. Перемішайте.
Натріть цією сумішшю ребра, покладіть до холодильника на ніч.
Потім викладіть ребра до форми, залийте пивом. Накрийте фольгою та запікайте за температури 180 градусів одну годину. Потім зніміть фольгу, змастіть ребра кетчупом і запікайте ще 30 хвилин.
Поради:
- За бажанням ребра наріжте порційними шматками.
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