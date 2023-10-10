Категорія
Другі страви
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Свинячі реберця, запечені в пиві: класичний рецепт

Час приготування
1 год. 50 хв.
Харчова цінність на 100 г
320 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
622
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Свинячі реберця, запечені в пиві: класичний рецепт

Свинячі реберця, запечені в пиві / Фото: Credits

Свинячі ребра, мариновані в пиві, подають і як гарнір, і як закуску. Реберця маринуються на ніч, і завдяки тривалому томлінню в темному пиві м'ясо виходить дуже ніжним і з хрусткою скоринкою.

Інгредієнти

свинячі ребра
1,5 кг
пиво темне
0,5 л
мед
3 ст. л.
кетчуп
3 ст. л.
імбир свіжий
100 г
чебрець сухий
0,5 ч. л.
гірчиця суха
1 ст. л.
перець чорний мелений
сіль

Свинячі ребра промийте та обсушіть паперовим рушником.

Імбир натріть на дрібній тертці. Додайте гірчицю, мед, чебрець, перець і сіль. Перемішайте.

Натріть цією сумішшю ребра, покладіть до холодильника на ніч.

Потім викладіть ребра до форми, залийте пивом. Накрийте фольгою та запікайте за температури 180 градусів одну годину. Потім зніміть фольгу, змастіть ребра кетчупом і запікайте ще 30 хвилин.

Поради:

  • За бажанням ребра наріжте порційними шматками.

Читайте також:

Пухкий кукурудзяний мафін з беконом | Рецепти Сніданку

Пухкий кукурудзяний мафін з беконом | Рецепти Сніданку

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
622
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація