Свинячі відбивні в імбирному соусі: рецепт японської кухні

Імбирна свинина, також звана бута-но-сегаяки, дуже популярна в Японії. Для приготування відбивних сковорода має бути дуже гарячою. Імбирний соус вам потрібно буде приготувати окремо і полити готові відбивні. Подавайте страву із приготовленим на пару білим рисом.

Інгредієнти 2 свинячі відбивні на кістки 0,5 – 1 кг сіль і свіжомелений чорний перець соєвий соус 0,25 ст. мирин (можна замінити підсолодженим рисовим оцтом) 2 ст. л. саке (можна замінити білим вином) 1 ст. л. цукор 0,5 ч. л. свіжий імбир (дрібно нарізаний) 1 ст. л. олія 2 ст. л.

1. Приправте свинячі відбивні сіллю та перцем з обох боків.

2. У невеликій мисці змішайте соєвий соус, мирин, саке, цукор та імбир. Змішайте і відкладіть убік.

3. У великій сковороді нагрійте олію на сильному вогні. Додайте свинячі відбивні і готуйте, доки вони не стануть золотисто-коричневими і не будуть готові, по 5-7 хвилин з кожного боку. Перекладіть на тарілку і дайте відпочити 5–10 хвилин.

4. У невеликій сковороді доведіть імбирно-соєву суміш до кипіння на середньому вогні та варіть 1 хвилину. Будьте обережні, не варіть її занадто довго, інакше він перетвориться на густу глазур. Вам просто потрібно випарувати алкоголь із мирину та саке та прибрати гостроту сирого імбиру.

5. Наріжте відбивні проти волокон на скибочки. Полийте їх імбирно-соєвим соусом.

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