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- Другі страви
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Свинина з часниковими стрілками по-китайськи: оригінальний рецепт до вашого столу
Пікантна свинина, яку обсмажуть з часниковими стрілками — це традиційна страва домашньої китайської кухні. Ніжне м’ясо та запашна зелень створюють гармонійний дует.
Готується ця страва за лічені хвилини, але вражає своїм насиченим смаком завдяки цікавому поєднанню кунжутної олії, соєвого соусу та аромату часникових стрілок.
Інгредієнти
- свиняча шия
- 300 г
- часникові стрілки
- 200 г
- часник
- 2 головки
- соєвий соус (світлий)
- 1/5 ст. ложки
- соєвий соус (темний)
- 1 ст. ложка
- рисове вино
- 1 ст. ложка
- цукор
- 1 ч. ложка
- кукурудзяний крохмал
- 1 ч. ложка
- вода
- 2 ст. ложки
- кунжутна олія
- 1 ч. ложка
- сіль, перець
- за смаком
Процес приготування:
Поріжте свинину тонкою соломкою впоперек волокон, щоб м’ясо залишалося м’яким. Для маринаду змішайте світлий соєвий соус, рисове вино, крохмаль і дрібку цукр. Залишіть усе настоюватися приблизно на 10 хвилин.
Часникові стрілки поріжте на відрізки довжиною приблизно 4–5 см. Зубчики часнику дрібно посічіть. Моркву наріжте тонкими смужками (як для корейського салату).
На добре розігрітій сковороді з олією швидко підсмажте свинину до появи апетитної рум’яної скоринки. Потім перекладіть м’ясо в інший посуд, щоб не пересушити.
У тій самій сковороді, зберігаючи середній вогонь, злегка підрум’яньте часник. Потім додайте нарізані стрілки часнику та моркву й тушкуйте усе разом 2–3 хвилини, доки овочі не стануть м’якшими, але ще збережуть легку хрумкість.
Поверніть обсмажену свинину до сковороди, збризніть її темним соєвим соусом, додайте пару столових ложок води й ретельно перемішайте. Протушкуйте усе разом ще 1–2 хвилини.
Смачного!