- Дата публікації
-
- Категорія
- Другі страви
- Кількість переглядів
- 130
- Час на прочитання
- 1 хв
Ситна вечеря без зайвих витрат — швидко, смачно та щедро для всієї родини
Не вистачає часу на складні страви, але хочеться домашнього смаку? Спробуйте цей рецепт — вечеря виходить надзвичайно смачною і готується за лічені хвилини.
На сайті “Сенсація” поділилися рецептом легкої, смачної та поживної вечері, яка сподобається і дорослим, і дітям. Усе готується просто: загорніть інгредієнти в пергамент і обсмажте на сковороді — швидко та без клопоту.
Інгредієнти
- куряча грудинка
- 400 г
- цибулина
- 1 шт.
- морквина
- 1 шт.
- картопля
- 500 г
- олія
- 30 мл
- соєвий соус
- 30 мл
- часник
- 1 зубчик
- сіль, перець, спеції
- за смаком
Процес приготування:
Куряче філе нарізаємо середніми кубиками. За бажанням його можна замінити будь-яким іншим м’ясом на ваш смак. Солимо, перчимо і відставляємо в сторону.
Цибулю нарізаємо тонкими півкільцями, моркву — аналогічно. Картоплю ріжемо невеликими кубиками. Всі овочі перекладаємо в велику миску, додаємо куряче філе, олію, соєвий соус, сіль, перець і пропущений через прес часник. Для аромату можна додати улюблені спеції — паприку, хмелі-сунелі чи інші. Ретельно перемішуємо.
Підготовлюємо листи пергаменту розміром 26×26 см. На центр кожного листа викладаємо порцію суміші з м’яса та овочів, акуратно загортаємо краї і зав’язуємо, формуючи конвертики.
Викладаємо конвертики на сковороду швом догори. Накриваємо кришкою і готуємо на невеликому вогні 15 хвилин. Потім перевертаємо конвертики на інший бік і продовжуємо приготування ще 10 хвилин до готовності.
Смачного!