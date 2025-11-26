ТСН у соціальних мережах

Ситна вечеря без зайвих витрат — швидко, смачно та щедро для всієї родини

Не вистачає часу на складні страви, але хочеться домашнього смаку? Спробуйте цей рецепт — вечеря виходить надзвичайно смачною і готується за лічені хвилини.

Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
50 хвилин
120 ккал
Смачна і швидка вечеря: рецепт

Смачна і швидка вечеря: рецепт / © Pixabay

На сайті “Сенсація” поділилися рецептом легкої, смачної та поживної вечері, яка сподобається і дорослим, і дітям. Усе готується просто: загорніть інгредієнти в пергамент і обсмажте на сковороді — швидко та без клопоту.

Інгредієнти

куряча грудинка
400 г
цибулина
1 шт.
морквина
1 шт.
картопля
500 г
олія
30 мл
соєвий соус
30 мл
часник
1 зубчик
сіль, перець, спеції
за смаком

Процес приготування:

  1. Куряче філе нарізаємо середніми кубиками. За бажанням його можна замінити будь-яким іншим м’ясом на ваш смак. Солимо, перчимо і відставляємо в сторону.

  2. Цибулю нарізаємо тонкими півкільцями, моркву — аналогічно. Картоплю ріжемо невеликими кубиками. Всі овочі перекладаємо в велику миску, додаємо куряче філе, олію, соєвий соус, сіль, перець і пропущений через прес часник. Для аромату можна додати улюблені спеції — паприку, хмелі-сунелі чи інші. Ретельно перемішуємо.

  3. Підготовлюємо листи пергаменту розміром 26×26 см. На центр кожного листа викладаємо порцію суміші з м’яса та овочів, акуратно загортаємо краї і зав’язуємо, формуючи конвертики.

  4. Викладаємо конвертики на сковороду швом догори. Накриваємо кришкою і готуємо на невеликому вогні 15 хвилин. Потім перевертаємо конвертики на інший бік і продовжуємо приготування ще 10 хвилин до готовності.

Смачного!

