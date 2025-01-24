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Так готували наші бабусі: секрет надзвичайно соковитих котлет — додайте в фарш цікавий інгредієнт

Час приготування
20 хвилин
Харчова цінність на 100 г
176 ккал
Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
211
Час на прочитання
1 хв
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Так готували наші бабусі: секрет надзвичайно соковитих котлет — додайте в фарш цікавий інгредієнт

Котлети з майонезом: рецепт / Фото: pixabay.com

Курячі котлети з майонезом на сковороді можна зробити дуже швидко. Вони завжди виходять ніжними, а майонез допомагає зберегти їх соковитість. Ось простий рецепт!

Не забувайте, що курячі котлети з готового фаршу і майонезом можуть вийти досить жирними, тому їх варто подавати з легким гарніром або свіжими овочами, щоб збалансувати смак страви.

Інгредієнти

курячий фарш
1 кг
яйце
1 шт.
ріпчаста цибуля (невелика)
2 шт.
майонез 67%
200 мл
чорний мелений перець
дрібка
сіль
за смаком
панірувальні сухарі
за смаком

Процес приготування:

  1. Викладаємо готовий курячий фарш і дрібно нарізану цибулю в невелику каструлю. Додаємо одне домашнє куряче яйце.
  2. Далі вливаємо 200 мл майонезу. Усі інгредієнти ретельно перемішуємо, додаємо сіль і чорний перець за смаком.
  3. Ліпимо невеликі котлети. З 1 кг фаршу вийде приблизно 16 середніх котлет. Перед смаженням обвалюємо їх у панірувальних сухарях.
  4. Смажимо котлети на сковороді з соняшниковою олією. Коли одна сторона підрум’яниться, перевертаємо на іншу. Потім готуємо котлети під кришкою, час від часу перевертаючи та додаючи трохи олії або води.

Смачного!

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