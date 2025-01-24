Так готували наші бабусі: секрет надзвичайно соковитих котлет — додайте в фарш цікавий інгредієнт

Курячі котлети з майонезом на сковороді можна зробити дуже швидко. Вони завжди виходять ніжними, а майонез допомагає зберегти їх соковитість. Ось простий рецепт!
Не забувайте, що курячі котлети з готового фаршу і майонезом можуть вийти досить жирними, тому їх варто подавати з легким гарніром або свіжими овочами, щоб збалансувати смак страви.
Інгредієнти
- курячий фарш
- 1 кг
- яйце
- 1 шт.
- ріпчаста цибуля (невелика)
- 2 шт.
- майонез 67%
- 200 мл
- чорний мелений перець
- дрібка
- сіль
- за смаком
- панірувальні сухарі
- за смаком
Процес приготування:
- Викладаємо готовий курячий фарш і дрібно нарізану цибулю в невелику каструлю. Додаємо одне домашнє куряче яйце.
- Далі вливаємо 200 мл майонезу. Усі інгредієнти ретельно перемішуємо, додаємо сіль і чорний перець за смаком.
- Ліпимо невеликі котлети. З 1 кг фаршу вийде приблизно 16 середніх котлет. Перед смаженням обвалюємо їх у панірувальних сухарях.
- Смажимо котлети на сковороді з соняшниковою олією. Коли одна сторона підрум’яниться, перевертаємо на іншу. Потім готуємо котлети під кришкою, час від часу перевертаючи та додаючи трохи олії або води.
Смачного!
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