Так готували наші бабусі: секрет надзвичайно соковитих котлет — додайте в фарш цікавий інгредієнт

Курячі котлети з майонезом на сковороді можна зробити дуже швидко. Вони завжди виходять ніжними, а майонез допомагає зберегти їх соковитість. Ось простий рецепт!

Не забувайте, що курячі котлети з готового фаршу і майонезом можуть вийти досить жирними, тому їх варто подавати з легким гарніром або свіжими овочами, щоб збалансувати смак страви.

Інгредієнти курячий фарш 1 кг яйце 1 шт. ріпчаста цибуля (невелика) 2 шт. майонез 67% 200 мл чорний мелений перець дрібка сіль за смаком панірувальні сухарі за смаком

Процес приготування:

Викладаємо готовий курячий фарш і дрібно нарізану цибулю в невелику каструлю. Додаємо одне домашнє куряче яйце. Далі вливаємо 200 мл майонезу. Усі інгредієнти ретельно перемішуємо, додаємо сіль і чорний перець за смаком. Ліпимо невеликі котлети. З 1 кг фаршу вийде приблизно 16 середніх котлет. Перед смаженням обвалюємо їх у панірувальних сухарях. Смажимо котлети на сковороді з соняшниковою олією. Коли одна сторона підрум’яниться, перевертаємо на іншу. Потім готуємо котлети під кришкою, час від часу перевертаючи та додаючи трохи олії або води.

Смачного!

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