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Терти не доведеться: простий спосіб приготування дерунів, який вас точно здивує

Час приготування
45 хвилин
Харчова цінність на 100 г
268 ккал
Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
1379
Час на прочитання
1 хв
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Терти не доведеться: простий спосіб приготування дерунів, який вас точно здивує

Рецепт дерунів без тертки / Фото: Фото з відкритих джерел

Деруни — смачна страва, яку люблять всі без винятку. Однак, готувати її довго і важко, тому що картоплю потрібно натирати на терці. Пропонуємо вам рецепт дерунів, які не потрібно терти.

Ці деруни запікаються в духовці і виходять надзвичайно хрумкими. Головне, що вам знадобиться прикласти набагато менше зусиль для їхнього приготування.

Інгредієнти

картопля
1 кг
пшеничне борошно
120 г
дріжджі
15 г
густа сметана (вершки)
2 ст. ложки
яйця
2 шт.
сіль, перець, спеції
за бажанням
зелена цибуля
за бажанням

Процес приготування:

  1. Картоплю потрібно попередньо відварити і потовкти овоч, щоб вийшло пюре. Додайте вершків чи сметани, яйця та дріжджі, перемішайте.
  2. Всипте до суміші просіяне борошно і будь-які спеції за смаком. Ретельно розмішайте і сформуйте з отриманого тіста оладки.
  3. Розігрійте духовку до 200 градусів. На деко з пергаментом викладіть деруни і поставте запікатися на 30 хвилин.

Перед подаванням на стіл ви можете, за бажанням, посипати деруни порізаною зеленою цибулею. Смачного!

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