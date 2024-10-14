Терти не доведеться: простий спосіб приготування дерунів, який вас точно здивує

Деруни — смачна страва, яку люблять всі без винятку. Однак, готувати її довго і важко, тому що картоплю потрібно натирати на терці. Пропонуємо вам рецепт дерунів, які не потрібно терти.

Ці деруни запікаються в духовці і виходять надзвичайно хрумкими. Головне, що вам знадобиться прикласти набагато менше зусиль для їхнього приготування.

Інгредієнти картопля 1 кг пшеничне борошно 120 г дріжджі 15 г густа сметана (вершки) 2 ст. ложки яйця 2 шт. сіль, перець, спеції за бажанням зелена цибуля за бажанням

Процес приготування:

Картоплю потрібно попередньо відварити і потовкти овоч, щоб вийшло пюре. Додайте вершків чи сметани, яйця та дріжджі, перемішайте. Всипте до суміші просіяне борошно і будь-які спеції за смаком. Ретельно розмішайте і сформуйте з отриманого тіста оладки. Розігрійте духовку до 200 градусів. На деко з пергаментом викладіть деруни і поставте запікатися на 30 хвилин.

Перед подаванням на стіл ви можете, за бажанням, посипати деруни порізаною зеленою цибулею. Смачного!