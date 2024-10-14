Терти не доведеться: простий спосіб приготування дерунів, який вас точно здивує

Деруни — смачна страва, яку люблять всі без винятку. Однак, готувати її довго і важко, тому що картоплю потрібно натирати на терці. Пропонуємо вам рецепт дерунів, які не потрібно терти.
Ці деруни запікаються в духовці і виходять надзвичайно хрумкими. Головне, що вам знадобиться прикласти набагато менше зусиль для їхнього приготування.
Інгредієнти
- картопля
- 1 кг
- пшеничне борошно
- 120 г
- дріжджі
- 15 г
- густа сметана (вершки)
- 2 ст. ложки
- яйця
- 2 шт.
- сіль, перець, спеції
- за бажанням
- зелена цибуля
- за бажанням
Процес приготування:
- Картоплю потрібно попередньо відварити і потовкти овоч, щоб вийшло пюре. Додайте вершків чи сметани, яйця та дріжджі, перемішайте.
- Всипте до суміші просіяне борошно і будь-які спеції за смаком. Ретельно розмішайте і сформуйте з отриманого тіста оладки.
- Розігрійте духовку до 200 градусів. На деко з пергаментом викладіть деруни і поставте запікатися на 30 хвилин.
Перед подаванням на стіл ви можете, за бажанням, посипати деруни порізаною зеленою цибулею. Смачного!